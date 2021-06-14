SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, emekli, dul yetim milyonları ilgilendiriyor! Maaş bağlanır, o borç siliniyor…

Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihiniz ve vergi indiriminize istinaden 18 yıl sigortalılık süresi ve 4080 prim günü şartlarına tabisiniz. 2005 Yılından bu yana kesintisiz prim bildiriminiz mevcutsa gününüzü tamamlamışsınız demektedir, sigortalılık sürenizi de doldurmuşsunuz. Bağlı bulunduğunuz SGK merkezine giderek malulen emeklilik için tahsis talebinde bulunabilirsiniz.