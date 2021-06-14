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SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, emekli, dul yetim milyonları ilgilendiriyor! Maaş bağlanır, o borç siliniyor…
Emekli, dul ve yetimi, işçi, işveren herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. SGK’ya başvurmak yeterli oluyor o borçlar siliniyor. Boşanma davası devam ederken taraflardan biri ölse bile dul aylığı bağlanır… Bir önceki yapılandırmada borcunu ödeyemeyenler yeni yapılandırmadan yararlanabiliyor… Ne zaman emekli olabilirim? GSS prim borçları siliniyor mu? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Merhaba, 1998 sigorta başlangıcım var. %49 raporum ve vergi indirim yazım da mevcut. 2005 yılından bu yana kesintisiz çalışıyorum, ne zaman emekli olabilirim?
Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihiniz ve vergi indiriminize istinaden 18 yıl sigortalılık süresi ve 4080 prim günü şartlarına tabisiniz. 2005 Yılından bu yana kesintisiz prim bildiriminiz mevcutsa gününüzü tamamlamışsınız demektedir, sigortalılık sürenizi de doldurmuşsunuz. Bağlı bulunduğunuz SGK merkezine giderek malulen emeklilik için tahsis talebinde bulunabilirsiniz.
Merhaba, 1998 sigorta başlangıcım var. %49 raporum ve vergi indirim yazım da mevcut. 2005 yılından bu yana kesintisiz çalışıyorum, ne zaman emekli olabilirim?
Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihiniz ve vergi indiriminize istinaden 18 yıl sigortalılık süresi ve 4080 prim günü şartlarına tabisiniz. 2005 Yılından bu yana kesintisiz prim bildiriminiz mevcutsa gününüzü tamamlamışsınız demektedir, sigortalılık sürenizi de doldurmuşsunuz. Bağlı bulunduğunuz SGK merkezine giderek malulen emeklilik için tahsis talebinde bulunabilirsiniz.