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SGK, SSK, Bağkur, memur milyonları ilgilendiriyor! 58 yaşında emeklilik...
İş hayatına başlayan herkes ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Özellikle bir süre çalıştıktan sonra emeklilik hesaplamaları yapılarak 'kaç yaşında emekli olurum' sorunun yanıtı aranıyor. Emeklilik yaşı işe başlama tarihine ve değişen mevzuatlara göre farklılık gösterdiği için çoğu zaman net bir veriye ulaşmak mümkün olmuyor. İşte emeklilik yaşı ile ilgili detaylar...
Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan tüm çalışanların merak ettiği soruları yanıtlıyor. İşte o sorular ve cevapları...