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SGK, SSK, Bağkur, memur, emekli, engelli herkesi ilgilendiriyor! Kesinlikle yasak...
Emekli, çalışan, memur, SGK, SSK, Bağkur'lu milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıklandı. O parayı ödeseniz bile emekli olamazsınız. Derece ve kademeye göre 2 bin 800 TL ile 3 bin 500 TL arasında aylık alabilirsiniz. Kanunen de hamile olduğu doktor raporuyla kesinleşen kadın sigortalıların gece vardiyalarında çalıştırılmaları yasaktır. Engelli emekliliğinde kriterler ne? Ne kadar emekli maaşı alırım? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
Milyonlarca, memur, işçi, dul, yetim, emekli, sorulara yanıt arıyor, en çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Doğum, askerlik borçlanmaları… Sizde merak ediyorsanız uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Merhabalar ben Elfide Yıldız babam için bir kaç soru soracaktım. Babamın 1988 den sigorta girişi var ama şu an Bağkurlu ve Bagkur’dan 22 aylık borcu var ve sadece Bağkur’dan 2611 gün primi var sigortadan ise 432 günü var ve bu çıkan yapılandırma ile babam emekli olabilir mi? Ve emekli olabilmesi için ne yapmalıyız? Şimdiden çok teşekkür ederim.
Merhabalar ben Elfide Yıldız babam için bir kaç soru soracaktım. Babamın 1988 den sigorta girişi var ama şu an Bağkurlu ve Bagkur’dan 22 aylık borcu var ve sadece Bağkur’dan 2611 gün primi var sigortadan ise 432 günü var ve bu çıkan yapılandırma ile babam emekli olabilir mi? Ve emekli olabilmesi için ne yapmalıyız? Şimdiden çok teşekkür ederim.