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SGK, SSK, Bağkur, memur, emekli, engelli herkesi ilgilendiriyor! İptal ediliyor…
Milyonlarca memur, emekli işçiyi çok yakından ilgilendiriyor. Herkes çok merak ediyordu. O sigortalar iptal ediliyor. Emeklilik için 1261 gün neden çok önemli? Engelli emeklilik şartları nelerdir? Dul-yetim aylığı nasıl alınır? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…