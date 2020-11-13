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SGK, SSK, Bağkur, memur, emekli, engelli herkesi ilgilendiriyor! İptal ediliyor…

Milyonlarca memur, emekli işçiyi çok yakından ilgilendiriyor. Herkes çok merak ediyordu. O sigortalar iptal ediliyor. Emeklilik için 1261 gün neden çok önemli? Engelli emeklilik şartları nelerdir? Dul-yetim aylığı nasıl alınır? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...

SGK, SSK, Bağkur, memur, emekli, engelli herkesi ilgilendiriyor! İptal ediliyor…  
İşçi, memur, dul, yetim, emekli bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
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