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SGK, SSK, Bağkur, emekli sandığı, memur, emekli herkesi ilgilendiriyor! Her şey değişti, maaşınız 450 lira artar
Milyonlarca memur, emekli işçiyi çok yakından ilgilendiriyor. Herkes çok merak ediyor. SGK, SSK, Bağkur, emekli sandığı, memur, emekli herkesi kapsıyor. Ağustos ayında her şey değişti. Askerlik borçlanması yaparken bunlara çok dikkat edin. Maaşınıza katkısı 450 liraya kadar çıkar. Malulen emeklilik şartları nelerdir? Emeklilik yaşı gelmeden SSK ve Bağ-kur primleri geri alınabilir mi? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, emekli milyonlar bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
03.02.1965 doğumluyum. 04 02 1985 tarihinde sigortalı çalıştım askere gideceğinden dolayı dondurdum borçsuz. Bu güne kadar toplamda 3710 günüm var. Daha ne kadar yatırımda emekli olabilirim,3600 den yararlanabilir miyim? Şimdide vereceğiniz bilgiden dolayı teşekkür ederim. Mustafa Durmaz
Sigortalılık başlangıcınıza istinaden 48 yaş 5225 prim günü şartlarına tabisiniz. Yaş şartınızı baya geçmişsiniz ancak prim günü eksiğiniz mevcut. 3600 prim günü ile yaştan emeklilik için 60 yaşını beklemeniz gerekecektir.
03.02.1965 doğumluyum. 04 02 1985 tarihinde sigortalı çalıştım askere gideceğinden dolayı dondurdum borçsuz. Bu güne kadar toplamda 3710 günüm var. Daha ne kadar yatırımda emekli olabilirim,3600 den yararlanabilir miyim? Şimdide vereceğiniz bilgiden dolayı teşekkür ederim. Mustafa Durmaz
Sigortalılık başlangıcınıza istinaden 48 yaş 5225 prim günü şartlarına tabisiniz. Yaş şartınızı baya geçmişsiniz ancak prim günü eksiğiniz mevcut. 3600 prim günü ile yaştan emeklilik için 60 yaşını beklemeniz gerekecektir.