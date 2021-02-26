SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur milyonları ilgilendiriyor! Başlangıç kabul edilmiyor, paraya çevrilemez…

Staj sigortalılığı emeklilik açısından başlangıç olarak değerlendirilmemektedir. Emeklilik için gerekli olan uzun vadeli sigorta kolları prim ödemleri, staj başlangıcı ile ödenmeye başlamaz. Ayrıca staj sürelerini de borçlanma imkanınız ne yazık ki bulunmamaktadır.