Gazetevatan.com » Uzmana Sor » SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur milyonları ilgilendiriyor! Başlangıç kabul edilmiyor, paraya çevrilemez…
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur milyonları ilgilendiriyor! Başlangıç kabul edilmiyor, paraya çevrilemez…
SSK’lı Bağkur’lu, emekli, memur, engelli milyonları ilgilendiriyor. Herkes merak ediyordu. Tek tek açıkladı. Staj sigortalılığı emeklilik açısından başlangıç olarak değerlendirilmiyor. Yıllık izinler ve haftalık izinler anayasal bir haktır. İşveren tarafından engellenemez, işçi tarafından reddedilemez ya da paraya çevrilemez. İhbar süresi bölünebilir mi?, Eşi doğum yapan erkekler de ücretsiz izin alabilir mi? Sizden gelen çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
13.09.1993 yılında staj yaptım.03.1997 de kırk günlük pirim ödemem var.29.11.2002 de doğum yaptım ve 2017 de doğum borçlanması yaptım şuanda 6083 gün prim ödemem var. Staj sigortasını ilk işe giriş tarihi olarak borçlanma yapabilir miyim? (Meral)
Staj sigortalılığı emeklilik açısından başlangıç olarak değerlendirilmemektedir. Emeklilik için gerekli olan uzun vadeli sigorta kolları prim ödemleri, staj başlangıcı ile ödenmeye başlamaz. Ayrıca staj sürelerini de borçlanma imkanınız ne yazık ki bulunmamaktadır.
13.09.1993 yılında staj yaptım.03.1997 de kırk günlük pirim ödemem var.29.11.2002 de doğum yaptım ve 2017 de doğum borçlanması yaptım şuanda 6083 gün prim ödemem var. Staj sigortasını ilk işe giriş tarihi olarak borçlanma yapabilir miyim? (Meral)
Staj sigortalılığı emeklilik açısından başlangıç olarak değerlendirilmemektedir. Emeklilik için gerekli olan uzun vadeli sigorta kolları prim ödemleri, staj başlangıcı ile ödenmeye başlamaz. Ayrıca staj sürelerini de borçlanma imkanınız ne yazık ki bulunmamaktadır.