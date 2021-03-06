SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur milyonları ilgilendiriyor! 90 gün şartı var, o parayı alamazsınız

Emekli, çalışan, memur, SGK, SSK, Bağkur'lu milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıkladı. SGK o parayı 90 gün dolmadan ödemez. SGK merkezine müracaat ederek ‘Kıdeme esas yazı’ alırsanız tazminatınız alırsınız. Ne kadar emekli maaşı alırım? Ne zaman emekli olurum gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...

İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.comadresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…

Merhabalar 29/01/1973 doğumluyum ilk işe giriş giriş tarihim bordrolu olarak 27/12/1989 işten ayrılma tarihim 02/01/1990 bir haftalık çalışma sürem var emeklilik yaşım buna göre mi hesaplanacak yoksa ilk uzun vadeli sigorta prim ödemem olan 17/07/1993 tarihi mi dikkate alınacak bu bilgilere göre kaç yaşında emekli olabilirim, ödenmiş prim gün sayımda 5802 gündür. Teşekkürler

Bordrolu olarak yani sigorta priminizin yatırılmaya başlandığı ilk tarih başlangıcınız kabul edilecektir. Ancak bu süre staj sigortası olarak yatırıldıysa maalesef dikkate alınmayacaktır. 27.12.1989 tarihli işe girişinize istinaden 52 yaş 5525 prim günü şartı ile, 17.07.1993 tarihli işe girişiniz ile de 54 yaş 5675 prim günü şartlarıyla emekli olma hakkı elde edebilirsiniz. Her iki koşulda da prim gününüzü tamamlamışsınız ancak yaş şartınızı netleştirmeniz gerekecektir. 1989 tarihi staj süresi değilse bir hafta olmasının hiçbir önemi yok, bir günlük bile sigortanız olsa yeterli olacaktır.

Yurtdışında çalışmaktayım nasıl ve ne zaman emekli olabilirim?

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ya da mavi kartlı kişiler sigortalılık başlangıcı mevcutsa Türkiye’de döndüklerinde yurtdışı borçlanması ile emekli olabilmektedir. Sigortalılık başlangıcı yok ise anlaşmalı ülkelerde çalışmalar varsa o ülkedeki işe girişi de saydırarak emeklilik hakkı elde edilebilir. Detaylı hesaplama için yaşınızın, sigorta başlangıcınızın olup olmadığını ve hangi ülkede ne zamandır çalıştığınızı da belirtmelisiniz.2021 borçlanma hesabınızı ilgili link üzerinden yapabilirsiniz.

https://sgkkurumsal.com/BorclanmaHesap

Pandemiden dolayı 2020 Marttan bu yana ücretsiz izindeyim ve bu dönemde hamile kaldım 7 Nisanda doğum iznim başlıyor ve son 1 yılda 90 gün primim maalesef ödenmemiş oluyor. Bu mücbir bir sebep sonuçta. Yine de doğum rapor parası için 90 gün prim şartı var mı?

Doğum raporlarının ödemelerinde bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartların başında analık durumunda çalışmamış olma, doğumun gerçekleşmiş olması, sigortalılığın sona ermemesi ve 90 gün kuralı bulunuyor. Ne yazık ki nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği süresinde bulunan anne adayları 90 gün kuralını tamamlayamıyorlar. Bu nedenle doğum raporu ödemesi alamamaktadırlar. Ayrıca son 120 gün kuralını da tamamlayamadığınızdan dolayı emzirme ödeneği de verilmemektedir. Ancak bu ödeneği şartları sağlaması koşuluyla eşiniz de alabilir. Bu konunun çözüme kavuşması için kanuni düzenlemeler yapılmalıdır. 7256 Sayılı torba kanunla düzenleme yapılması bekleniyordu ancak bu yönde bir çalışma yapılmadı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla çalışma hayatı kurallarını doğrudan etkileyen bu gibi durumlarla ilgili düzenlemeler yapılması gündemdedir.

Emekli sandığından 15.01.2021 tarihinde yaş haddinden emekli oldum. Aynı işyerinde sözleşmeli olarak çalıştığım dönemde 2 yıldan fazla ödene ve tazminatını almadığım SSK prim ödemelerimle ilgili ödeme tazminat ödenmedi. Çalıştığım kurumum tazminat ödenmediğini bildirdiğini söyledi. Bu hususta ne yapılması gerekir.

Kamu görevliliğinden önce aynı kurumda 4/a’ya tabi çalışılan sürelere ikramiye ödemesinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Çalışma Bakanlığının birden fazla görüşü bulunmaktadır. Ancak genel olarak uygulanmakta olan hüküm aynı görevde ataması gerçekleşen personele 4/a’lı sürelerinde geçen hizmetlerine de ikramiye ödemesi yapılması yönündedir. Bu duruma örnek vermek gerekirse sözleşmeli öğretmen olarak çalıştığınız kuruma kadrolu öğretmen olarak atanırsanız kadro almadan önceki dönemlere de ikramiye ödemesi alırsınız. Ancak aynı kurumda farklı pozisyonda çalışırken farklı bir alanda atamanız gerçekleşirse ikramiye ödemesi yönünden değerlendirme yapılmamaktadır.

Birikmiş yetim aylığım ne kadar olduğunu nereden öğrenebilirim?

Dul ve yetim aylıkları talep üzerine ödenen aylıklardır. Son yıllarda otomatik tescille de bağlayan merkez müdürlükleri olsa da geneli müracaat şartı aramaktadır. Bu nedenle müracaat etmediğiniz sürelere ilişkin aylıkları talep etmeniz de mümkün bulunmamaktadır. Ancak talep ettikten sonra ödenmeyen aylık tutarından bahsediyorsanız e-devlet üzerinden veya size en yakın SGK merkezinden öğrenebilirsiniz. Birikmiş aylık, talep tarihinden sonra aylık bağlanana kadar geçen süredeki tutara denmektedir. Örnek: Bir kişi 01.01.2015 tarihinde yetim kalmış ve 01.01.2018 tarihinde yetim aylığı müracaatında bulunmuş ise geriye yönelik 3 yıllık almadığı yetim aylığını talep edemez. Bu kişinin aylığı müracaat tarihi itibariyle yani 01.01.2018 tarihi itibariyle başlatılır.

İyi günler 11.12.2020.akcigerimde 3santim kitle çıktı bu tarihte ameliyat oldum. Şu an kemoterapi alıyorum 4601 sigortam var işyerinde raporluyum sigorta girişim birde hipertansiyon hastasıyım raporum var engelli emekli olabilir miyim?

Malul ve engelli aylıkları hak edişi için öncelikle %40 ve üzeri oranla raporunuzun bulunması gerekmektedir. SGK merkezine malulen veya engelli emekliliği için müracaat etmeniz gerekmektedir. Kurum sizi heyet hastaneye sevk edecek, burada rapor oranınız belirlenecektir. %40 üzerinde bir oranla rapor alırsanız yaş şartına bağlı kalmadan malulen veya engelli emekliliğini düşünebilirsiniz. Prim günü ve hizmet süresi şartları sigortalılık başlangıç tarihine göre hesaplandığından ve sorunuzda belirtmediğinizden değerlendirilmemiştir.

1991 yılından beri sigortalıyım aynı iş yerinde 25 Aralık 1999 yılından beri çalışıyorum kendim işten ayrılmam durumunda tazminatım yanar mı?

İşyerinizin bağlı bulunduğu SGK merkezine müracaat ederek ‘Kıdeme esas yazı’ almanız gerekmektedir. Bu yazıyla birlikte işyerinize müracaat ederek yasal hak ve alacaklarınızı talep edebilir, kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

12 Şubat 1994 SGK girişim Şu an 3967 günüm dolmuş 400 gün doğum borçlanması yapabiliyormuşum 4450 günü tamamlarsam geri kalan 1225 günü dışarıdan ödeyip SGK kapsamında emekli olabilir miyim? Doğum borçlanması SGK kapsamında mu kabul ediliyor?

Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 50 yaş 5675 prim günü şartlarına tabisiniz. Eksik 1708 prim gününüz bulunmaktadır. Bunun 400 gününü doğum borçlanması ile ödemeniz durumunda yine eksik 1308 prim gününüz kalıyor. Bu süreyi çalışarak tamamlamanız gerekir. İsteğe bağlı ödeme yapmanız halinde 1261 günü geçerseniz Bağkur kapsamına alınırsınız. Bu süreyi çalışarak kapatmanız daha faydalı olur. Doğum borçlanması 4/a’dan sayılır.

Sayın SGK yetkilisi, işe giriş tarihim 03.08.1998, 4A sicil numaralı aktif çalışanım. 15.11.2006 tarihinden beri banka sandığına tabi çalışmaktayım. (4A hizmet dökümümde banka sandığı hizmetlerimin tamamını görüntüleyemedim.) Şuan doğum sonrası ücretsiz izin hakkımı kullanmaktayım. İstifa etmem halinde tazminat alabilir miyim? Tazminat alabilmek için ne zaman işverene bildirim yapmakla yükümlüyüm? Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla.

Sigortalılık başlangıcınız 08.09.1999 tarihinden önce olduğundan kıdeme esas yazı alabilirsiniz. 3600 prim gününüzü de tamamladıysanız işletmenizin bağlı bulunduğu SGK merkezine giderek kıdeme esas yazı alabilir, bununla birlikte tazminatınızı talep ederek ayrılabilirsiniz. İşyerinizden ayrılacağınızı ihbar sürenize uygun bildirmeniz gerekecektir. Hizmet süreniz 3 yıldan fazla olduğundan 8 hafta öncesinden bildirim yapmanız gerekecektir. Sigortalılık başlangıcınız 08.09.1999 tarihinden önce olduğundan kıdeme esas yazı alabilirsiniz. 3600 prim gününüzü de tamamladıysanız işletmenizin bağlı bulunduğu SGK merkezine giderek kıdeme esas yazı alabilir, bununla birlikte tazminatınızı talep ederek ayrılabilirsiniz. İşyerinizden ayrılacağınızı ihbar sürenize uygun bildirmeniz gerekecektir. Hizmet süreniz 3 yıldan fazla olduğundan 8 hafta öncesinden bildirim yapmanız gerekecektir.

Annem 1988 yılında sigortalı 180 prim günü var 1959 doğumlu nasıl emekli olabilir teşekkür ederim.

Anneniz 1988 yılından sonra doğum yapmış ise doğum borçlanması yapabilir. 3 Çocuk için 2160 gün kazancı olur, 3600 gün ile ileri yaştan yaşlılık aylığı alır. Tabi eksik kalan süreyi çalışarak veya isteğe bağlı şekilde 3600 güne tamamlaması gerekecek. Doğum borçlanması imkanı yoksa emeklilik için uğraşmanıza değmeyecektir. Ödemiş olduğunuz primleri geri alabilirsiniz ya da en az 10 yıl 4/a’ya tabi çalışması gerekecektir.