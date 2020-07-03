SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

Milyonlarca, memur, işçi, emekli bu sorulara yanıt arıyor, En çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Sizde merak ediyorsanız uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…



Merhaba. Benim 19.07.1992 girişli sigortam var ve halen çalışıyorum. 8030 primim var. 1973 doğumluyum ne zaman emekli olabilirim?

Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 47 yaş 5150 prim günü şartlarına tabisiniz. Emeklilik için istenilen prim gün şartınızı fazlasıyla yerine getirmiş bulunmaktasınız ancak yaş şartını beklemeniz gerekecektir.