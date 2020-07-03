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SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…
Emekli, çalışan, memur, SGK, SSK, Bağkur'lu milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Emeklilik için o tarih çok önemli. 2020 Yılı için günlük doğum borçlanması tutarı en düşük 31,39 TL. 1440 gün için en düşük ödeyeceğiniz tutar 45 bin 201,60 TL. 2021 yılında bu tutar yeni asgari ücretle birlikte artacak. Sigorta boşluğu olmadan yeni iş değiştiren de işsizlik ödeneğinden faydalanılabiliyor mu? Yıpranma payı nasıl hesaplanır? Ne kadar emekli maaşı alırım? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
Milyonlarca, memur, işçi, emekli bu sorulara yanıt arıyor, En çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Sizde merak ediyorsanız uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Merhaba. Benim 19.07.1992 girişli sigortam var ve halen çalışıyorum. 8030 primim var. 1973 doğumluyum ne zaman emekli olabilirim?
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 47 yaş 5150 prim günü şartlarına tabisiniz. Emeklilik için istenilen prim gün şartınızı fazlasıyla yerine getirmiş bulunmaktasınız ancak yaş şartını beklemeniz gerekecektir.