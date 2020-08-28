SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur herkesi ilgilendiriyor! O borçlar silindi ve…

Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 49 yaş 5300 prim günü şartına tabisiniz. Prim gün sayısı şartını tamamlamış yaşınızı beklemektesiniz. Staj süreleri ne yazık ki emeklilik hesabında kabul edilmemektedir. Bu yüzden emeklilik hesabınızda 01.09.1995 yılındaki girişiniz dikkate alınacaktır. Siz hem staj mağduru hem de emeklilikte yaşa takılanlardansınız. Maalesef milyonların müjdesini beklediği bu iki konuyla ilgili ufukta ışık gözükmüyor.