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SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur herkesi ilgilendiriyor! O borçlar silindi ve…
Emekli, çalışan, memur, SGK, SSK, Bağkur'lu milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Geçtiğimiz dönemlerde yürürlüğe giren torba kanunlarla Bağkur prim borçları ve hizmetleri silindi. Esnafların borç yükü hafifletildi. Emeklilik hakkı kazanamayanlar ise bu süreleri borçlanarak satın alabiliyor. Yedek subay olarak askerlik yapanlara ödenen sigorta başlangıç olarak kabul ediliyor.
Ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla geriye dönük borçlanılabiliyor. Ne kadar emekli maaşı alırım? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
Milyonlarca, memur, işçi, dul, yetim, emekli, EYT’li bu sorulara yanıt arıyor, en çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Doğum, askerlik borçlanmaları… Sizde merak ediyorsanız uzmanasor@gazetevatan.comadresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
14.05.1978 doğumluyum 7058 prim ödeme günüm var. İlk işe giriş tarihim 14.09.1992 staj süresinden sonraki ilk prim ödeme günüm 01.09.1995 bu şartlar altında EYT yasası çıkar ise kaç yaşında emekli olabilirim. Teşekkürler… Umut Erhan Yıldırım
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 49 yaş 5300 prim günü şartına tabisiniz. Prim gün sayısı şartını tamamlamış yaşınızı beklemektesiniz. Staj süreleri ne yazık ki emeklilik hesabında kabul edilmemektedir. Bu yüzden emeklilik hesabınızda 01.09.1995 yılındaki girişiniz dikkate alınacaktır. Siz hem staj mağduru hem de emeklilikte yaşa takılanlardansınız. Maalesef milyonların müjdesini beklediği bu iki konuyla ilgili ufukta ışık gözükmüyor.
14.05.1978 doğumluyum 7058 prim ödeme günüm var. İlk işe giriş tarihim 14.09.1992 staj süresinden sonraki ilk prim ödeme günüm 01.09.1995 bu şartlar altında EYT yasası çıkar ise kaç yaşında emekli olabilirim. Teşekkürler… Umut Erhan Yıldırım
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 49 yaş 5300 prim günü şartına tabisiniz. Prim gün sayısı şartını tamamlamış yaşınızı beklemektesiniz. Staj süreleri ne yazık ki emeklilik hesabında kabul edilmemektedir. Bu yüzden emeklilik hesabınızda 01.09.1995 yılındaki girişiniz dikkate alınacaktır. Siz hem staj mağduru hem de emeklilikte yaşa takılanlardansınız. Maalesef milyonların müjdesini beklediği bu iki konuyla ilgili ufukta ışık gözükmüyor.