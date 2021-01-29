Gazetevatan.com » Çalışan Hakları » SGK, SSK, Bağkur, emekli, işçi, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! 11 saati geçemez, o borcunuz siliniyor…
SGK, SSK, Bağkur, emekli, işçi, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! 11 saati geçemez, o borcunuz siliniyor…
Emekli, çalışan, SSK, Bağkur'lu milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Yurda giriş-çıkış belgenizi bir dilekçe yazarak kuruma iletmeniz halinde borcunuz silinir… Bir işletme tüm personellerinden fazla mesai için onay alsa bile günlük 11 saatlik çalışma süresini aşamaz. Emekli olurken ödenen ikramiyeleri iade durumunda peşin tahsil edilir ve yapılandırmaya girmez. İkramiye tutarlarını ödedikten sonra geri kalan borcu taksitlendirebilirsiniz. Ne kadar emekli maaşı alırım? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
Milyonlarca, dul, yetim, emekli, sorulara yanıt arıyor, en çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Dul ve yetim aylıkları ne zaman kesilir, emeklilikte yersiz ödeme nasıl yapılır? Çalışanların mesai saati kaç? Sizde merak ediyorsanız uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Eşim şuan çalışmıyor. Çocuklarımın sağlık sigortasını annesinin üzerinden baba olarak kendi üzerime almak istiyorum. Bunu e-devletten yapabilir miyim? Alper Koçak
Merhaba, provizyon aktivasyonları SGK merkezlerinden, GSS servislerinden yapılmaktadır. e-Devlet üzerinde güncelleme yapabileceğiniz bir ekran bulunmamaktadır. İkamet bölgenize en yakın SGK merkezlerinden bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Eşim şuan çalışmıyor. Çocuklarımın sağlık sigortasını annesinin üzerinden baba olarak kendi üzerime almak istiyorum. Bunu e-devletten yapabilir miyim? Alper Koçak
Merhaba, provizyon aktivasyonları SGK merkezlerinden, GSS servislerinden yapılmaktadır. e-Devlet üzerinde güncelleme yapabileceğiniz bir ekran bulunmamaktadır. İkamet bölgenize en yakın SGK merkezlerinden bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.