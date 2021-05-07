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SGK, SSK, Bağkur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yetiyor maaş bağlanıyor…
Çalışan, engelli, emekli, SGK, SSK, Bağkur'lu milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıkladı. Kişi 1 günlük sigortalı bile olsa ve o gün iş kazasından vefat etse eşine aylık bağlanır. Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 45 yaşınızı tamamladığınızda prim iadenizi isteyebilirsiniz. Emeklilik için en iyi çözüm nedir? Ne kadar kıdem tazminatı alırım? Ne kadar emekli maaşı alırım? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
Milyonlarca, memur, işçi, dul, yetim, emekli, sorulara yanıt arıyor, en çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Doğum, askerlik borçlanmaları… Sizde merak ediyorsanız uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Selamlar. Ben Şahin 20.11.1965 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 01.10.1987 Toplamda 3498 SSK günüm var. 1990 yılında Askerliğimi yaptım 550 gün. Yaştan dolayı işte bulamıyorum. Emekli olabilmek için en iyi çözüm yollarını önerir misiniz. Şahin Güzeldere
Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 50 yaş 5375 prim günüdür. Yaş şartınızı yerine getirmişsiniz ancak prim günü eksiğiniz mevcut. Askerlik borçlanması yaptıktan sonra kalan süreleri de ne yazık ki çalışarak tamamlamanız gerekecektir. Ya da 58 yaş şartını bekleyerek ileri yaştan 3600 günle emekliliği değerlendireceksiniz.
Selamlar. Ben Şahin 20.11.1965 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 01.10.1987 Toplamda 3498 SSK günüm var. 1990 yılında Askerliğimi yaptım 550 gün. Yaştan dolayı işte bulamıyorum. Emekli olabilmek için en iyi çözüm yollarını önerir misiniz. Şahin Güzeldere
Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 50 yaş 5375 prim günüdür. Yaş şartınızı yerine getirmişsiniz ancak prim günü eksiğiniz mevcut. Askerlik borçlanması yaptıktan sonra kalan süreleri de ne yazık ki çalışarak tamamlamanız gerekecektir. Ya da 58 yaş şartını bekleyerek ileri yaştan 3600 günle emekliliği değerlendireceksiniz.