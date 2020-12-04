SGK, SSK, Bağkur, emekli, engelli herkesi ilgilendiriyor! O parayı geri ödersiniz…

Ben SSK’dan emekliyim ve bekarım. 2003 yılında ölen Bagkur emeklisi babamdan maaş alabilir miyim? Ne kadar emekli maaşı alırım? Yapılandırma düzenlemesine ilişkin çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...

Merhaba, yaklaşık on yıl önce sol gözümü kaybettim. Engelli raporu için başvuru yaparsam alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Birgül S.

Tek göz kaybında heyet hastanelerden verilen rapor oranı %32’dir. Engelli ya da malulen emeklilik için en az %40 oranında raporunuzun bulunması gerekmektedir. Başka rahatsızlıklarınız varsa bu oran %40’a çıkabilir ancak sadece tek göz kaybı varsa alacağınız rapor oranı %32 olacaktır.

Silinmiş olan Bağkur prim günleri ihya edilebilecek mi ? Bununla ilgili af çıkması yönünde bir çalışma var mıdır? Doğuş Görür

Bağkur primleri dondurulmuş kişilere 7256 sayılı kanun gereği ihya etme imkanı getirilmiştir. Ancak hiç tescili olmayan veya tamamen tescili silinmiş sürelerin ihyası mümkün değildir. Bağlı bulunduğunuz kuruma müracaat ederek belirtilen hizmet sürelerinizin dondurulmuş süreler kapsamında olup olmadığını öğrenin. Ayrıca kurumdan ihya hakkınız mevcutsa ne kadarlık ödeme yapacağınızı da hesaplattırabilirsiniz. İhya talebine ilişkin başvuru formuna aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. (İhya talebi ikinci form)https://kms.kaysis.gov.tr/Home/EkGoster/168311

Kurumumuzda 2014 yılında ücretli öğretmenler çalıştırılmış olup işe giriş tarihleri çalışmaya başladıktan sonraki günlerde yapılmış. Bizim öğretmenlerimiz 4447 sayılı işsizlik kanununa tabi değiller. Böyle durumdaki personelin bir ay içinde ise girişinin yapılabileceği belirtiliyor. SGK IPC’de sigortalının çalışmaya başladığı tarihten önce verilmemesi diye ceza yazmış. Ücretli öğretmenlerin durumu diğer çalışanlardan farklı mı olacak yoksa bir farklılık yok mu? Bilgi verirseniz sevinirim. Fazıl T.

İşe giriş bildirgelerinin kuruma bildirilme sürelerine ilişkin düzenlemeler 5510 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirtilmiştir. İlgili kanun maddesine göre;

‘Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınan sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin, sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde verilmesi halinde bu bildirgeler de süresi içinde verilmiş kabul edilmektedir.’ denilmektedir.

Yukarıdaki kanun metni gereği tarafınıza yersiz İPC çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Kuruma itiraz dilekçesi ile ilgili kanun maddesini belirterek itiraz edebilir, tebliğ edilen İPC’nin iptalini isteyebilirsiniz.

Merhaba, ben SSK’dan emekliyim ve bekarım. 2003 yılında ölen Bagkur emeklisi babamdan maaş alabilir miyim? Şimdiden teşekkürler. Selda Y.

Kendi sigortalılığından dolayı aylık almakta olan kişiler ebeveynlerinden dolayı 4/a yada 4/b yetim aylığı alamazlar. (Kamu görevlileri hariç) Babanız 4/c emeklisi olsaydı aylık alabilirdiniz.

Merhaba çalıştığım iş yeri bildirimi geç yapmış ve 10 Kasım’da almam gereken nakdi ücret desteği yatmadı işyerimle görüştüm bildirimler geç yapıldı bir dahaki ay ikisini birden alırsınız dediler e-devlete bakıyorum bildirim gözükmüyor memurlar bildirimleri manuel olarak girdiği için uzun sürebilirmiş gözükmesi dediler acaba e-devlette gözükmese de nakdi ücret desteğim yatarı mı çünkü isyerim bildirim yapıldığını söylüyor. Gökhan

İşyeriniz gerekli düzenlemeleri yapıp onayladıysa bir sonraki ay almadığınız nakdi ücret desteğini de alabilirsiniz. İşyerinizin gerekli düzenlemeleri yapıp yapmadığı e-Devlette görünmez bunu en sağlıklı Alo170 hattını arayarak öğrenebilirsiniz.

Selam, yeni çıkan torba kanundan faydalanarak borçlarımı 36 aya kadar taksitlendirebilir miyim? Cevdet Yılmaz

Merhaba, kurum borçları en fazla 18 ay taksit yapılmaktadır. Ancak ödemeler her iki ayda bir yapıldığından 36 aya tekabül etmektedir. Yani siz 18 ay taksit seçeneğini seçtiğinizde ödeme planınız 36 aya göre çıkarılır. 18 Aydan daha fazla taksit seçeneği sadece Belediye ve Spor Kulüplerine tanınmıştır.

2008 Yılından önce şoförler odasına kaydım var, minibüsçülük yaptım ancak Bağkur kaydı açtırmadım. Çıkan torba kanunla 2008 öncesine ait dönemlerimi ihya ettirebilir miyim?

7256 sayılı Kanunda bu yönde bir hüküm bulunmuyor. Bağkur tescili olmayan kişilerin 2008 öncesi dönemlerini ihya etmeleri mümkün değildir. Sadece tescilini yaptırmış ancak borcunu ödememiş kişiler faydalanabilir.

Merhaba, SGK borçlarımı 6183 sayılı kanun kapsamında yapılandırmıştım. Yapılandırmamı düzenli ödüyorum, yeni çıkan kanundan ben de faydalanabilir miyim?

6183 veya diğer kanunlardan faydalanarak yapılandırması bulunan kişiler de 7256 sayılı torba kanundan faydalanabilir. Konuyla ilgili bağlı bulunduğunuz SGK merkezine müracaat etmeniz yeterli olacaktır.

Değerli hocam, sigortalılığım denetmen incelemesine girerek silindi. Emekli olmuştum, maaşım durduruldu ve 60 Bin TL borç çıkarıldı. Bu borç yapılandırma kapsamına girer mi, indirim olur mu?

Denetmen incelemesi dolayısıyla maaşınız iptal edilip emekli maaşınız geri istendiyse sahte sigortalılık durumu olmuştur. (son dönemlerde maalesef en sık karşılaştığımız denetim konusu “sahte sigortalılık”) Bu durumda sizden istenen paraya herhangi bir indirim uygulanmaz. Ayrıca bu nedenle oluşturulan tahakkuk tutarları da yapılandırma kapsamına girmemektedir.

Selam , ben engelliyim ve engelli aylığı alıyordum. Kurum aylığımı durdurdu, raporumu yenilememi istedi. Raporumu yenilemeden tekrardan aylığımı bağlatabilir miyim ya da rapor çıktığında o arada kalan tutarları iade alabilir miyim?

Süreli raporla emekli olduysanız kurum sizden tekrardan heyete girmenizi ister. Size gelen tebligattaki süreyi dikkate almazsanız aylığınız durdurulur. Bazı hastalıklarda raporun süreli olup olmadığına da bakılmaz. Örnek vermek gerekirse böbrek yetmezliği olan bir kişiye böbrek nakli yapıldığında engellilik durumu ortadan kalmış olur. Kurum sadece uzuv kayıplarında raporun tekrarlanmasını istemez. Aylığınız durdurulduğunda tekrardan bağlanana kadar arada geçen süreyi tekrardan iade alamazsınız, çünkü kurum size önceden süre tanımıştır.