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SGK, SSK, Bağkur, emekli, engelli, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…
Milyonlarca memur, emekli, işçi, esnaf, EYT'li, engelliyi çok yakından ilgilendiriyor. Herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıkladı. Maaşı ödemesi ve 10 yıl şartı var. Eksik gün bildirimleri verilmesi kalkmış mıydı? 20 yıllık boşluğu ücretini ödeyerek satın alabilir miyim? Engelli erkek evlat ölen babasının emekli maaşını alabilir mi? Erkek çocuklar kaç yaşına kadar yetim aylığı alır? EYT yasası çıkması durumunda 08.09.1999 öncesi sigorta başlangıcım olduğu için bu yasadan yararlanabiliyor muyum? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Çay fabrikasında sigortalı olarak çalışıyorum. Mesaim bitince bir paketleme firmasında da sigortalı olarak çalışıyorum. Yani iki ayrı iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorum. Aynı ay içerisinde iki farklı iş yerinden sigortam yatarsa bir şey olur mu?
Merhaba, iki işyerinde çalışıyor olmanız adınıza hiçbir sıkıntı doğurmayacak yasal bir işlemdir. Farklı firmalarda sigortalı olarak çalışabilirsiniz. Her iki yerde de 30 gün yatıyorsa emeklilik hesabınız toplam her iki yerden yatan primler dikkate alınarak yapılacaktır. Bu da lehinize bir durumdur. Ancak prim günü açısından sadece 30 gün şeklinde dikkat alınır, bir ay için 30 günden fazlası dikkate alınmaz.
Çay fabrikasında sigortalı olarak çalışıyorum. Mesaim bitince bir paketleme firmasında da sigortalı olarak çalışıyorum. Yani iki ayrı iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorum. Aynı ay içerisinde iki farklı iş yerinden sigortam yatarsa bir şey olur mu?
Merhaba, iki işyerinde çalışıyor olmanız adınıza hiçbir sıkıntı doğurmayacak yasal bir işlemdir. Farklı firmalarda sigortalı olarak çalışabilirsiniz. Her iki yerde de 30 gün yatıyorsa emeklilik hesabınız toplam her iki yerden yatan primler dikkate alınarak yapılacaktır. Bu da lehinize bir durumdur. Ancak prim günü açısından sadece 30 gün şeklinde dikkat alınır, bir ay için 30 günden fazlası dikkate alınmaz.