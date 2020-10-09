SGK, SSK, Bağkur, emekli, engelli, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

Merhaba, iki işyerinde çalışıyor olmanız adınıza hiçbir sıkıntı doğurmayacak yasal bir işlemdir. Farklı firmalarda sigortalı olarak çalışabilirsiniz. Her iki yerde de 30 gün yatıyorsa emeklilik hesabınız toplam her iki yerden yatan primler dikkate alınarak yapılacaktır. Bu da lehinize bir durumdur. Ancak prim günü açısından sadece 30 gün şeklinde dikkat alınır, bir ay için 30 günden fazlası dikkate alınmaz.