SGK, SSK, Bağkur, emekli, dul yetim milyonları ilgilendiriyor! O emekli maaşı kesilir…

Milyonlarca, memur, işçi, dul, yetim, emekli, sorulara yanıt arıyor, en çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum ne kadar maaş alırım? Doğum, askerlik borçlanmaları… Sizde merak ediyorsanız uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…

Merhaba, ben Almanya’da çalışan biriyim. Türkiye’de emeklilik yaşımı ve prim günümü tamamladım, emekli olup aylık alabilir miyim?



Türkiye’de emekli olabilirsiniz ancak yurtdışında çalıştığınız tespit edilirse aylığınız durdurulur. Yurtdışında sadece kısmi süreli yani part-time çalışabilirsiniz.