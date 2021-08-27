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SGK, SSK, Bağkur, emekli, dul yetim milyonları ilgilendiriyor! O emekli maaşı kesilir…
Emekli, çalışan, engelli, SSK'lı, Bağkur'lu, dul yetim milyonlarca kişi merak ediyordu.Tek tek açıkladı. Yurt dışında çalışan bir kişi Türkiye’de emekli olabilir ancak yurtdışında çalıştığı tespit edilirse aylığı kesilir. Doğumdan sonra çalışan kadın doğum borçlanması yapamaz. 4/a emeklisi eşinden dul aylığı alan kadın 4/b emeklisi babasının emekli maaşını alamaz. Emeklilik için en iyi çözüm nedir? Ne kadar kıdem tazminatı alırım? Ne kadar emekli maaşı alırım? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
Milyonlarca, memur, işçi, dul, yetim, emekli, sorulara yanıt arıyor, en çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum ne kadar maaş alırım? Doğum, askerlik borçlanmaları… Sizde merak ediyorsanız uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Merhaba, ben Almanya’da çalışan biriyim. Türkiye’de emeklilik yaşımı ve prim günümü tamamladım, emekli olup aylık alabilir miyim?
Türkiye’de emekli olabilirsiniz ancak yurtdışında çalıştığınız tespit edilirse aylığınız durdurulur. Yurtdışında sadece kısmi süreli yani part-time çalışabilirsiniz.