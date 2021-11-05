SGK, SSK, Bağkur, emekli, dul, yetim, işçi, işveren milyonları ilgilendiriyor! Yüksek maaş ödenir…

İşyerine bağlı görevlerinizi aksatmadan yürütüyorsanız artan vakitlerinizde ticari faaliyette bulunabilirsiniz. Ben yine de söz konusu işle ilgili işverene bilgi verilmesi ve onayının alınması taraftarıyım. Ancak diğer taraftan, yapacağınız söz konusu işte işyeri bilgilerini kullanarak aynı sektörde aynı işi yapacaksanız bu 4857 S.K. 25.II bendi gereği ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıktan fesih gerektirir. Bağımsız bir iş meydana getiriyorsanız çalıştığınız işyerinden tazminatsız fesih söz konusu olamaz.