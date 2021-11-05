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SGK, SSK, Bağkur, emekli, dul, yetim, işçi, işveren milyonları ilgilendiriyor! Yüksek maaş ödenir…
İşçi, emekli, işveren, dul, yetim, SGK, SSK’lı Bağkur’lu herkes merak ediyordu. Tazminat, emekli maaşı, dul ve yetim aylığı, resmi tatilde çalışma, iş görmezlik ödeneği, mesai ücreti… Sizde merak ediyorsanız uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Ben e-ticaret sektöründe çalışanım. Kendim de evden e-ticaret yapmayı düşünüyorum. İşyerim ticari faaliyetim dolayısıyla benim iş akdimi sonlandırabilir mi?
İşyerine bağlı görevlerinizi aksatmadan yürütüyorsanız artan vakitlerinizde ticari faaliyette bulunabilirsiniz. Ben yine de söz konusu işle ilgili işverene bilgi verilmesi ve onayının alınması taraftarıyım. Ancak diğer taraftan, yapacağınız söz konusu işte işyeri bilgilerini kullanarak aynı sektörde aynı işi yapacaksanız bu 4857 S.K. 25.II bendi gereği ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıktan fesih gerektirir. Bağımsız bir iş meydana getiriyorsanız çalıştığınız işyerinden tazminatsız fesih söz konusu olamaz.
İşyerine bağlı görevlerinizi aksatmadan yürütüyorsanız artan vakitlerinizde ticari faaliyette bulunabilirsiniz. Ben yine de söz konusu işle ilgili işverene bilgi verilmesi ve onayının alınması taraftarıyım. Ancak diğer taraftan, yapacağınız söz konusu işte işyeri bilgilerini kullanarak aynı sektörde aynı işi yapacaksanız bu 4857 S.K. 25.II bendi gereği ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıktan fesih gerektirir. Bağımsız bir iş meydana getiriyorsanız çalıştığınız işyerinden tazminatsız fesih söz konusu olamaz.