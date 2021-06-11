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SGK resmen yayınladı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, artık...

SGK resmen yayınladı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, artık... Sosyal Güvenlik Kurumu bir yazı yayımlayarak duyurdu. Uzaktan çalışan milyonlarca kişiyi kapsıyor.
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