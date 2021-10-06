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SGK resmen duyurdu! Yüz binlerce kişi için tarih verildi

AA |  06 Ekim 2021 Çarşamba - 13:05 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 13:05

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) harekete geçti ve son durum ile ilgili bilgileri paylaştı. Bir milyondan fazla kişiyi kapsıyor. Özellikle Bağ-Kur'lular için kritik öneme sahip. Son gün 1 Kasım olarak belirlendi. Yapılandırma sürecinde sona geliniyor. Borçlarından kurtulmak isteyenler başvuruda bulunarak faiz indirimi ve taksit avantajından yararlanıyor.


Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1 milyon  190 bin borçlu, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. 
 
Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler  içeren ve 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun kapsamında  başvurular 30 Eylül itibarıyla sona erdi.
 
Borçlu kişi ve kurumların kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak  için yaptığı başvurularla önemli miktarda borç yapılandırıldı.
 
SGK'ye, 1 milyon 190 bin borçlu, toplam 61 milyar liralık yapılandırma  başvurusunda bulundu. Bazı borçlular, peşin ödemenin sağladığı avantajlardan  yararlandı. Yapılandırma kapsamında bugüne kadar 1,6 milyar lira tahsilat  yapıldı.
 
 Bağ-Kurluların yapılandırma fırsatı 1 Kasım'a kadar sürüyor
 
Öte yandan, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının ihya borçlarını  yapılandırma imkanı, 1 Kasım 2021'e kadar devam ediyor.
 
Ayrıca, şimdiye kadar hiç gelir testi yaptırmamış ve ödeme gücü  olmayan kişiler de 30 Kasım'a kadar gelir testi için başvuru yapabilecek. Bu  kişilerin gelir testi sonucunda ödeme gücü olmadığı ortaya çıkarsa borçları  silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.
 
Taksitler ödenmezse yapılandırma bozulacak
 
Borçlular, yapılandırma kapsamında ilk taksit ödemelerini 30 Kasım'a  kadar yapabilecek.
 
Yapılandırmada ilk iki taksit süresinde ödenmezse yapılandırma  bozulacak ve getirdiği avantajlar kaybedilecek.
 
İkinci taksitin son ödeme süresi ise 31 Aralık 2021'de bitecek.
 
  
 

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