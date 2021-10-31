SGK resmen duyurdu! Yeni bir dönem başlıyor, 81 ilde zorunlu...

İNDİRİMDE YENİ DÖNEM

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; en yaygın kullanılan istihdam teşviği olan 5 puanlık SGK prim indiriminde ise, ocak ayı itibariyle yeni dönem başlayacak. SGK, 5 puanlık prim indiriminden işverenlerin yararlanabilmesi için, sadece o işyerine ilişkin borç incelemesi yapıyor. Eğer o işyerinin SGK’ya sigorta primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası varsa 5 puanlık indirim uygulanmıyor. 2008 yılından bu yana uygulanan teşvik için SGK, Temmuz ayında kritik bir karar aldı. Eylül ayı itibariyle başlayacağı belirtilen ve genelgeyle duyurulan uygulama kapsamında, 5 puanlık indirimden yararlanmak isteyen işverenin artık sadece o işyerindeki prim borcuna bakılmayacak, diğer tüm işyerleri de değerlendirilecek. Eğer işverenin herhangi bir başka işyerinde SGK’ya borcu varsa, 5 puanlık indirim söz konusu olmayacak.

5 puanlık indirimin yanı sıra 6 puanlık bölgesel istihdam teşviği için de, işverenin Türkiye genelindeki SGK borçlarına bakılması zorunlu olacak. Birçok işvereni ve işletmeyi yakından ilgilendiren düzenleme, özel sektörden gelen talepler üzerine ertelendi. 9 Eylül’de yayımlanan SGK genelgesiyle, uygulamanın başlangıç tarihi 2022 Ocak ayı olarak belirlendi. Önümüzdeki iki ayda yeni bir düzenleme olmaması durumunda, Ocak ayı itibariyle en uzun süreli uygulanan istihdam teşviğinin ana parametrelerinde değişiklik yapılmış olacak.