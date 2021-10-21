SGK resmen duyurdu ve harekete geçti! 81 ilde başladı ve...

İşçi işveren herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) harekete geçti. 81 ilde başladı. Kaçak işçi çalıştıran işverenlere, işçi başına on binlerce lira ceza kesiliyor. Ayrıca işverenin faydalanmakta olduğu teşvikler de geriye yönelik iptal edilerek alınmaktadır. Bir işçinin elden ücret aldığını kendi beyan etmese bile aynı işyerinde 5 yıldan fazla süredir çalışıp asgari ücret düzeyinde maaş alması da şüpheli durumlardan...

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır yazdı... Yapılandırma yoğunluğunu geride bırakan kurum bu defa denetimlere yoğunlaşacağını aktardı. İşverenlerin ağır cezalarla karşılaşmaması için bu yazımızı dikkatlice okumalarını tavsiye ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıtdışı istihdamla mücadelede en etkili rolü üstlenen kamu kurumu durumundadır. Genellikle ihbar ve şikâyet üzerine denetime çıkan SGK bu defa ihbarsız denetimde bulunacağını açıkladı.Yapılandırma yoğunluğunu geride bırakan kurum bu defa denetimlere yoğunlaşacağını aktardı. İşverenlerin ağır cezalarla karşılaşmaması için bu yazımızı dikkatlice okumalarını tavsiye ederiz.

BU SEKTÖRDE BULUNANLAR DİKKAT!

Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenlere yaptığı denetim bildiriminde özellikle toptan ve perakende ticaret, tekstil ürünleri imalatı, gıda ürünleri imalatı, giyim eşyası imalatı, kauçuk, plastik ve deri imalatı, mobilya imalatı, tütün ürünleri imalatı, yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetleri, bina inşaatı, kurye ve kargo taşımacılığı, makine ve bilgisayar bakım onarımı, gayrimenkul ve atık toplama sektörleri için uyarılarda bulundu.

YABANCI KAÇAK İŞÇİ ÇALIŞTIRANA AF YOK!

Yukarıda belirtilen sektörlerde artan kaçak yabancı istihdamı ihbarları neticesinde denetimlerin planladığı anlaşılmaktadır. Kaçak işçi çalıştıran işverenlere, işçi başına on binlerce lira ceza kesilmektedir. Ayrıca işverenin faydalanmakta olduğu teşvikler de geriye yönelik iptal edilerek alınmaktadır. Mevcutta bir yapılandırma kanunu olmadığından işverenlere bu kapsamda kesilecek cezaların ağır yaptırımları olacaktır.

ELDEN ÜCRET ÖDEMELERİ TAKİPTE!

SGK Denetmenleri, incelemeye aldıkları işyerlerinde kaçak işçi harici kaçak ücret bildirimlerini de tespit edecek. Genellikle elden ücret diye tabir edilen ücreti asgari ücretten gösterme durumu da cezai yaptırımlara konu olmaktadır. Bir işçinin elden ücret aldığını kendi beyan etmese bile aynı işyerinde 5 yıldan fazla süredir çalışıp asgari ücret düzeyinde maaş alması da şüpheli durum olarak görülmektedir.

DENETİM FAALİYETLERİ DİĞER SEKTÖRLERLE DEVAM EDECEK!

Yukarıda belirtilen sektörler için etkin denetim süreci Ekim ve Kasım aylarında yürütülecek. Diğer sektörlerin denetim planlaması ise Kasım ayından sonra yapılacak. Denetimlerin gelecek yılın ilk çeyreğine kadar sürmesi planlanıyor. Etkili denetim mekanizması ile kovid döneminde oluşan gayriresmi çalışma ortamının nizami biçimde düzenlenmesi planlanıyor.