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SGK resmen duyurdu! Tamamı siliniyor, anapara da faizler de...
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Borçların hepsi siliniyor. SGK borcu olan vatandaşlar için harekete geçti. Süreç devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sosyal medyadan duyurdu.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcundan kurtulma fırsatı devam ediyor. Gelir testi yaptırarak ödeme gücü olmadığını belgeleyenlerin borcu tümüyle silinecek. Ödeme gücü olanlar ise anaparayı nisan sonuna kadar ödediklerinde gecikme faizi ve cezalarından kurtulacaklar.