SGK resmen duyurdu! Flaş değişiklik kararı, süre...

Yüz binleri ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan resmi açıklama geldi. Ödeme tarihini kaçıran vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuluyor. Yapılandırmadan yararlanan kişiler 30 Nisan'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebiliyor.

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor. Sosyal Güvenlik kurumu (SGK) tarafından önemli bir adım atıldı. Yapılandırmadan yararlanan vatandaşları ilgilendidiriyor. SGK'dan flaş karar! SGK sosyal medya üzerinden vatadaşları uyardı. Sosyal Güvenlik Kurumu süre uzatımınına karar verdi. 30 Nisan'a kadar geçerli olacak. Vatandaşların ödeme yapması durumunda yapılandırma süreci devam edecek.

SGK'DAN 30 NİSAN UYARISI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, “Borçlarını peşin ödeme seçeneğiyle yapılandıran ve son ödeme tarihini kaçıran vatandaşlarımız 30 Nisan’a kadar geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme yapmanız halinde, yapılandırmanız bozulmaz ve yapılandırma avantajından yararlanmaya devam edebilirsiniz.” denildi.

SGK PRİM BORCU ÖDEMESİ

Borcu olan vatandaşların borç ödemesini kolaylaştırabilmek için borç yapılandırmasına gidildi. Birçok kişi borçlarından yapılandırarak kurtuldu. Yapılandırmada faizlerin büyük bölümü siliniyor. Böylece vatandaş neredeyse anapara ödemesi yapıyor. Yapılandırmadan yararlananların ise ilk iki taksidi zamanında ödemesi önemli. Taksit ödemelerinin aksaması yapılandırmanın bozulmasına neden oluyor.