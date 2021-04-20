SGK resmen duyurdu! Flaş değişiklik kararı, süre...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor. Sosyal Güvenlik kurumu (SGK) tarafından önemli bir adım atıldı. Yapılandırmadan yararlanan vatandaşları ilgilendidiriyor. SGK'dan flaş karar! SGK sosyal medya üzerinden vatadaşları uyardı. Sosyal Güvenlik Kurumu süre uzatımınına karar verdi. 30 Nisan'a kadar geçerli olacak. Vatandaşların ödeme yapması durumunda yapılandırma süreci devam edecek.
SGK'DAN 30 NİSAN UYARISI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, “Borçlarını peşin ödeme seçeneğiyle yapılandıran ve son ödeme tarihini kaçıran vatandaşlarımız 30 Nisan’a kadar geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme yapmanız halinde, yapılandırmanız bozulmaz ve yapılandırma avantajından yararlanmaya devam edebilirsiniz.” denildi.
SGK PRİM BORCU ÖDEMESİ
Borcu olan vatandaşların borç ödemesini kolaylaştırabilmek için borç yapılandırmasına gidildi. Birçok kişi borçlarından yapılandırarak kurtuldu. Yapılandırmada faizlerin büyük bölümü siliniyor. Böylece vatandaş neredeyse anapara ödemesi yapıyor. Yapılandırmadan yararlananların ise ilk iki taksidi zamanında ödemesi önemli. Taksit ödemelerinin aksaması yapılandırmanın bozulmasına neden oluyor.
PRİM BORCU NASIL SORGULANIR?
Prim borcunuzun olup olmadığını öğrenmek için öncelikle e-devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Eğer 30 Ağustos 2020 öncesine ait prim borcunuz varsa bu borçlar yapılandırma yasası çerçevesinde otomatik olarak yapılandırıldı. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; vatandaşların bu borçlar için ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Hazine Maliye Bakanlığı'nın interaktif vergi dairesine e-Devlet şifresi ile girilerek ödeme günleri takip edilerek, doğrudan bu sistem üzerinden otomatik olarak yapılabiliyor.
Yeniden borçlu duruma düşülmemesi için Eylül ayından sonraki primlerin düzenli yatırılması gerekiyor. 30 Nisan tarihine kadar anapara borcun tamamının yatırılması durumunda gecikme cezası ve zammının tamamı ise silinecek.
Bu yüzden kalan 10 gün içinde borcun ödenmesi gerekiyor. Örneğin 3 bin lira borcu olan ve 1500 lirada gecikme zammı eklenen bir sigortalı 4.500 lira yerine 3.000 lira ödeyerek borcundan kurtulmuş olacak.
Emekli değilsiniz, bir işyerinde sigortalı olarak çalışmıyorsunuz, kendi iş yerinizden Bağ-Kur primi ödemiyorsanız, isteğe bağlı sigorta primi ödemiyorsanız, işsizlik maaşı almıyorsunuz, nakdi ücret desteği ya da kısa çalışma ödeneğinden yararlanmıyorsunuz, bunun dışında anne babanız ya da eşinizden de sigortalı değilseniz Genel Sağlık Sigortası primi ödemeniz lazım.
Aylık 107 lira olan bu primi ödediğiniz de sağlık hizmetlerinden siz ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler yani eş ve çocuklarınız yararlanabilecek. Ancak bu 107 lirayı ödeme gücünüz yok ise kaymakamlıklara giderek gelir testi yaptırmanız gerekiyor.