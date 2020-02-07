SGK resmen duyurdu! Emekliye 4 bin 100 lira ek ödeme!...

İlk ikramiye mayısta

13 milyon emekli yararlandı

Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor.Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.

Emekliye hangi banka ne kadar ödeme yapacak?

Şekerbank'a maaşını taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilecek. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank , Kazandıran Emekli Paketi ile maaşını Şekerbank'a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler aynı zamanda iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1500 TL promosyona hak kazanacak.Böylece maaşını Şekerbank’a taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilecek.Kazandıran Emekli Paketi'nden yararlanmak üzere maaşını Şekerbank’a taşıyan emekliler, Şekerbank şubelerinden ücretsiz para çekebiliyor, yurt içi tüm banka ATM’lerinden ise yine ücretsiz bakiye sorgulama ve para çekimi yapabiliyor.Emekli maaş müşterileri, internet, mobil şube ve çağrı merkezi aracılığıyla yapacakları havale ve EFT işlemlerini de ücretsiz gerçekleştirebiliyor.

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

ING: 450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 lira, bir emekli arkadaşını ING'ye getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

HALKBANK: 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

TEB: 2020 yılında en az 850 TL emekli maaş promosyon ödemesi yapan 2020 yılında en az 850 TL emekli maaş promosyon ödemesi yapan TEB , en yüksek 1.000 TL promosyon ödemesine ek 100 TL ödeme yaparak toplam promosyon ödemesini 1.100 TL'ye çıkarıyor.

QNB FİNANSBANK: QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını QNB Finansbank'a yönlendiren müşterilere, yönlendikleri emekli başına 125 TL olmak üzere toplamda 1250 TL nakit kazanma fırsatı sunuyor. Bu iki kampanya sayesinde bir emekli müşteri toplamda 2 bin 500TL'ye kadar nakit kazanma fırsatı yakalayabilecek. : QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını QNB Finansbank'a yönlendiren müşterilere, yönlendikleri emekli başına 125 TL olmak üzere toplamda 1250 TL nakit kazanma fırsatı sunuyor. Bu iki kampanya sayesinde bir emekli müşteri toplamda 2 bin 500TL'ye kadar nakit kazanma fırsatı yakalayabilecek.

Promosyon ücreti nedir?

Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.