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SGK resmen duyurdu! e-Devlet üzerinden başlıyor, 24 Mayıs'ta...

AA |  12 Mayıs 2021 Çarşamba - 18:42 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 18:42

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmen duyurdu. Ve belli oldu. Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor. e-Devlet üzerinden yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere, sınavla 50 denetmen yardımcısı alacak.


SGK'nin "Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, kurumun taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere, genel idare hizmetleri sınıfında giriş sınavı ile 50 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacak.
 
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacak. Sınava başvurular, e-Devlet üzerinden, (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden 24 Mayıs'ta başlayacak ve 4 Haziran mesai bitiminde sona erecek.

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