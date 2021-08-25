ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Ekonomi » SGK resmen duyurdu! Değişti, flaş 3 ay detayı

SGK resmen duyurdu! Değişti, flaş 3 ay detayı

SGK resmen duyurdu! Değişti, flaş 3 ay detayı SGK ödüyor. Ve değişti. Süre uzatıldı. 3 ayda 12 aya çıkarıldı. Tüm çalışanlar için aynı uygulama söz konusu. 
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.