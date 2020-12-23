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SGK resmen duyurdu! Bin 281 lira olarak ödenecek...
Yüz binler bekliyordu ve SGK güzel haberi resmen açıkladı. Borcu olan herkesi çok yakından ilgilendiren büyük fırsat. 1.281 lira olarak ödenecek. Yapılandırma öncesinde gecikme cezasıyla 4 bin 780 liraya çıkan borç, 3 bin 499 liralık indirimle bin 280 liraya kadar düşüyor. SGK, prim borcu yapılandırmada herkesin merak ettiği soruları yanıtladı...
Borç yapılandırması ile ilgili yüz binlerce kişinin merak ettiği açıklama SGK'dan geldi. Borç yapılandırmasından yararlanmak için son 1 haftaya girildi. Başvuruların 31 Aralık tarihine kadar yapılması gerekiyor. Peki yapılandırma kapsamına hangi döneme ait, ne tür borçlar girer? Yapılandırma başvuru ve ilk taksit ödemesi süresi nedir? Başvuru sonuçları nasıl takip edilecek? Yapılandırmanın avantajları neler? Borçlar kaç taksitle ve ne kadar sürede ödenecek, peşin ödemenin bir avantajı var mı? gibi birçok merak edilen soruya SGK yanıt verdi. İşte en çok merak edilen sorular ve detaylı yanıtları...