SGK primleri kaç ay karşılanacak? İşverene prim desteği ne zamana kadar verilecek?
05 Temmuz 2021 Pazartesi - 20:20 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 20:20
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işverene verilecek SGK prim desteği ile ilgili müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan işverene verilecek SGK prim desteğinin her işçi için asgari ücret ödemesi üzerinden ödenmesi gereken prim ve vergileri karşılayacaklarını duyurdu. Peki, SGK primleri kaç ay karşılanacak? İşverene prim desteği ne zamana kadar verilecek? Her işçi için SGK prim desteği verilecek mi? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
işverene verilecek prim desteğinin her işçi için verileceğini açıkladı. Peki, SGK
primleri kaç ay karşılanacak? İşverene prim desteği ne zamana kadar verilecek? Her işçi için SGK prim desteği verilecek mi? İşte detaylar...
İŞVERENE SGK PRİM DESTEĞİ NE ZAMANA KADAR VERİLECEK?
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz."