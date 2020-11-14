SGK primini devlet ödeyecek! Milyonlara güzel haber!

Hükümet Meclis'ten geçen yasa ile istihdamı artıracak yeni destekleri devreye aldı. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek istihdam paketinde yer alan desteklerden biri de 'hızlı işe dönüş' olacak.
Düzenlemeye göre; işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Böylece işsiz kaldıkları dönemin primleri ödenecek, prim boşlukları olmayacak. Düzenleme ile işsiz kalınan sürenin kısalması, işsizlerin işgücüne daha çabuk dönmelerinin teşvik edilmesi hedefleniyor. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin istihdam edilmesi halinde uygulanan teşvikler ve ilave istihdama ilişkin teşvikler 31 Aralık 2023’e kadar uzatılabilecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisine sahip olacak. 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022’ye ertelenecek.
ZAM VE FAİZ ÖDENMEYECEK
31/8/2020’den önceki döneme ait olan sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar da yapılandırılacak. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası için gelir testine hiç başvurmamış olanlar, 31 Mart 2021’e kadar gelir testine başvurursa geriye dönük borç çıkarılmayacak. Genel Sağlık Sigortalı olup tahakkuk eden borcu olanlar ise, prim borçlarını 30 Nisan 2021’e kadar öderse gecikme zammı ve gecikme faizinin tamamından vazgeçilecek.
Bağ-kurlular için de düzenleme yapılacak. Yasa yürürlüğe girdikten iki ay sonraya kadar prim borçlarını ödemeyen veya yapılandırmayan Bağ-Kurluların sigortalılığı durdurulacak. Daha önce durdurulan sigortalılıkları için başvuruda bulunanlar ise yapılandırmaya göre bu borcunu ödeyebilecek.