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SGK prim ödemeleriyle ilgili flaş gelişme! İndirimden sonra şimdi de...

AA |  22 Mayıs 2021 Cumartesi - 12:00 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 12:00

SGK prim ödemeleriyle ilgili flaş açıklama! Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oda üyelerinin "kredi kartı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerinde fark alınmasın" talebini Kurum yetkililerine iletti.


ATO'dan yapılan açıklamaya göre, SGK Başkanı İsmail Yılmaz, Sigorta  Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ve Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürü Tuncay  Cevheroğlu ile birlikte Baran’ı makamında ziyaret etti. Sosyal Güvenlik Haftası  nedeniyle gerçekleşen ziyarette ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ile  ATO Yönetim Kurulu üyesi Halil İlik de yer aldı.
 
Burada yaptığı konuşmada Baran, sosyal güvenlik sistemindeki dönüşüm  ve dijitalleşmeyle SGK tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinde artış  yaşandığına dikkati çekti.
 
Baran, SGK primleri erken ödemelerinde indirim sistemi uygulaması için  SGK Başkanı Yılmaz’a teşekkür ederek, "Üyelerimiz SGK prim ödemelerini kredi  kartı ile yaptıklarında fark alınmaması konusunda taleplerini bizlere iletti. Öte  yandan, primlerini düzenli ödeyen üyelerimize SGK tarafından gönderilen teşekkür  belgesi, üyelerimiz açısından teşvik edici ve sevindirici oldu." ifadelerini  kullandı.
 
SGK Başkanı Yılmaz da otomasyon altyapısında gerçekleştirdikleri  iyileşme sayesinde yapılandırma çalışmalarını e-devlet ve internet sitesi  üzerinden yürüttüklerini anlattı.
 

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