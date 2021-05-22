SGK prim ödemeleriyle ilgili flaş gelişme! İndirimden sonra şimdi de...

SGK prim ödemeleriyle ilgili flaş açıklama! Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oda üyelerinin "kredi kartı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerinde fark alınmasın" talebini Kurum yetkililerine iletti.

Burada yaptığı konuşmada Baran, sosyal güvenlik sistemindeki dönüşüm ve dijitalleşmeyle SGK tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinde artış yaşandığına dikkati çekti.

Baran, SGK primleri erken ödemelerinde indirim sistemi uygulaması için SGK Başkanı Yılmaz’a teşekkür ederek, "Üyelerimiz SGK prim ödemelerini kredi kartı ile yaptıklarında fark alınmaması konusunda taleplerini bizlere iletti. Öte yandan, primlerini düzenli ödeyen üyelerimize SGK tarafından gönderilen teşekkür belgesi, üyelerimiz açısından teşvik edici ve sevindirici oldu." ifadelerini kullandı.