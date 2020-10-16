SGK prim borcunun iptali için harekete geçti: Emsal karar çıktı...

SGK'nın tarafına gönderdiği prim borcunun iptali için harekete geçmişti. Emsal karar çıktı ve yeni dönem başladı. Yargıtay, verdiği son kararla alacak davalarında yeni bir dönem başlattı. Yüksek Mahkeme; alacak davalarında Whatsapp, Facebook, e-mail gibi elektronik ortamlardaki bilgi taşıyıcıları belgeleri delil niteliğinde saydı. Emsal karara konu olan avukat ile işçi arasında açılan ayrı bir alacak davasında yapılan yazışmaların eksik incelenmesi nedeniyle, davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedeni olduğuna karar verildi. İşte Yargıtay'ın kararı...

Yargıtay'dan emsal karar çıktı. Artık alacak davalarında yeni dönem ile birlikte elektronik yazışmalar da delil sayılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) tarafına tahakkuk ettirdiği prim borcunun iptali için harekete geçen işçi, bir avukatla anlaştı. Avukatla ücret sözleşmesi imzalamayan işçi, ilk duruşmaya girmediğini iddia ettiği avukatın vekaletini iptal etti.

Buna rağmen alacaklı olduğunu öne süren avukat, icra takibi başlattı. Hayatının şokunu yaşayan davacı, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Avukatın vekaletten azil nedeniyle avukatlık ücreti talep ettiğini, ancak davalıya herhangi bir borcu bulunmadığını dile getirdi.

Davalı avukatın söz konusu davanın ilk duruşmasına dahi girmeden azledildiğini, talep edilen avukatlık ücretinin fahiş olduğunu, davalının talimatı üzerine belirlediği kişilere avukatlık ücreti olarak bir kısım ödemenin yapıldığını, bu hususun taraflar arasındaki yazışmalarla sabit olduğunu kaydetti.

İKİSİ TARAFINDAN DA TEMYİZ EDİLDİ

Takip dosyasına konu borçtan dolayı davalıya borçlu olmadığının tespitine, davalının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesini istedi. Davalı avukatı; davanın reddini talep etti. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Karar hem davacı hem de davalı tarafından temyiz edildi.

YAZIŞMALAR DELİL SAYILDI