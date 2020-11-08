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SGK prim borcu düzenlemesi! Milyonların gözü Meclis'te
Meclis, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile Kovid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını içeren kanun teklifi üzerindeki mesaisine devam edecek.
Genel Kurul, 10 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanarak, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki müzakerelerini sürdürecek. Geçen haftaki görüşmelerde teklifin ilk 20 maddesi kabul edilmişti.