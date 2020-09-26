SGK ödüyor! Yüzde 200'e kadar...

Sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olan ve primleri ödenen kişiler ile sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmayan kişiler için sağlık sigortaları mevcut. Özel sağlık sigortası SGK şemsiyesi altında olmayanlar için daha elverişliyken tamamlayıcı sağlık sigortası ise sosyal güvenlik şemsiyesi altında olanlar için daha cazip oluyor. Vatandaşın parası cebinde kalıyor. İşte tüm detaylar...

Özel sağlık sigorta sı ve tamamlayıcı sağlık sigortası arasındaki farkları Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan anlattı.

Sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olan ve primleri ödenen kişiler ile sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmayan kişiler için sağlık sigortaları mevcut. Özel sağlık sigortası SGK şemsiyesi altında olmayanlar için daha elverişliyken tamamlayıcı sağlık sigortası ise sosyal güvenlik şemsiyesi altında olanlar için daha cazip oluyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan iki sigortayı karşılaştırdı. İşte o açıklamalar…

Özel sağlık sigortasında iki ayrı sigorta türü var. Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası. Tamamlayıcı sağlık sigortasının özellikle son 3 yıldır yükselen bir trendi var. Şimdi tamamlayıcı sağlık sigortasının birçok avantajı var. Klasik özel sağlık sigortasından daha fazla yaygınlaştı diyebiliriz. Son Mart ayından bu yana da yaygınlığı pandemi nedeniyle arttı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödediğinin üstünü tamamlıyor. Nerelerde geçiyor: SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında geçiyor. 4-5 tane sayısı olan hastane ler dışında tüm Türkiye çapında tamamlayıcı sağlık sigortası A+ hastaneler dışında özel hastanelerde geçiyor. Bunun nedeni de hastanelerin SGK ile anlaşmaları var. SGK ile anlaşması olan bir hastaneye gittiğinizde Covid-19 tedavisinde de geçerli bu anlaşma. SGK belli bir miktara kadar karşılıyor. Malum hastanelerin yüzde 200’e kadar fark alma hakkı var. Yüzde 200 farkın üzerini de tamamlayıcı sağlık sigortası karşılıyor.

Bugün gittiniz özel hastaneye, doktor muayenesi oldunuz, birtakım tetkikler yapıldı, size özel hastane 1500 lira fatura çıkardı diyelim. SGK sağlık uygulama tebliği üzerinden bunun 500 lirasını bilemediniz 600 lirasını karşılıyor. Geri kalan 900 lirayı hastane size fatura ediyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası 900 lirayı direkt karşılıyor. Özel hastanede tedavi ve tetkikleri yapıyorsunuz ve cebinizden 5 kuruş çıkmadan hastaneden ayrılıyorsunuz. Öteki türlü cebinizden harcamak zorundasınız. O yüzden sağlık sigortası her geçen gün yayılıyor.