SGK ödüyor! Her ay hesaplara 2 bin 840 lira yatırılıyor

SGK tarafından ödeme yapılıyor. Her ay hesaplara yatırılıyor. Ödeme miktarı artırıldı. Yüz binlerce kişi yararlanıyor. Başvurular internetten yapılıyor. Paralar her ay banka hesaplarına yatırılıyor. Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için atılan adımlardan en önemlisi devlet tarafından sağlanan bakıcı desteği. Çocuğu olan kadınların çalışmaya devam etmesi sağlanıyor. Fakat birçok kişi bu haktan haberdar olmadığı için başvuruda bulunmuyor. İşte bakıcı desteği ile ilgili detaylar...

Çalışan ya da iş hayatına dönmek isteyen annelere bakıcı desteği sağlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara İstanbul ve İzmir 'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı annelere, bakıcı desteği sağlanıyor.

İstihdamı korumak için

Hem sigortalı çalışan kadın istihdamını artırmak hem de sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere her ay ‘eğitimli bakıcı’ desteği adı altında ödeme yapıyor. Bu yıl bu ödeme zamlandı. Geçen yıl 300 Euro (2.600 lira) olan eğitimli bakıcı desteği, 1 Ocak’tan itibaren 325 Euro’ya (yaklaşık 2.840 lira) yükseltildi. Özel gereksinimli çocuğu olan annelere her ay verilen destek ise 350 Euro’yu (3.058 lira) geçiyor.

0-2 yaş çocuğu olan

Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK ’nın yürüttüğü ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ için Ankara, İstanbul ve İzmir’de çocuğuyla ikamet eden anneler, e-Devlet şifresi ile ‘sgkegitimlibakici.org’ ve ‘sgk.org.tr’ adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Desteğe, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK ’lı (4A) anneler başvurabiliyor.

Bunlara bakılıyor

Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuz olmalı.

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmelisiniz.

Çocuğunuzla aynı evde ikametiniz bulunmalı.

Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız gerekiyor.

En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında sigortalı ve tam zamanlı çalışıyor olmalısınız.

Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp, çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmalısınız.

SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamalısınız.

Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz gerekiyor.