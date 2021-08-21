SGK ödüyor! Gidiş, dönüş yol ücreti de karşılanıyor...
Herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Çoğu kişi bilmiyor. Ödemeyi SGK yapıyor yol ücreti bile ödemiyorsunuz. Tedavi yurtiçinde mümkün olmayan bazı hastalıklarda devlet vatandaşı yalnız bırakmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu akciğer nakli, kemik iliği ve kök hücre nakli, gen tedavisinde masrafları karşılıyor. Yurtdışı tedavide Avusturya, Almanya, Amerika, İsviçre başı çekiyor. Yurtdışına gönderilenlerin öncelikle yurtiçinde tedavilerinin gerçekleşemediğini belgelemesi gerekiyor. İşte SGK'nın ödeme yaptığı hastalıklar...