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SGK ödüyor! Gidiş, dönüş yol ücreti de karşılanıyor...
Herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Çoğu kişi bilmiyor. Ödemeyi SGK yapıyor yol ücreti bile ödemiyorsunuz. Tedavi yurtiçinde mümkün olmayan bazı hastalıklarda devlet vatandaşı yalnız bırakmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu akciğer nakli, kemik iliği ve kök hücre nakli, gen tedavisinde masrafları karşılıyor. Yurtdışı tedavide Avusturya, Almanya, Amerika, İsviçre başı çekiyor. Yurtdışına gönderilenlerin öncelikle yurtiçinde tedavilerinin gerçekleşemediğini belgelemesi gerekiyor. İşte SGK'nın ödeme yaptığı hastalıklar...
SGK’nın çok az kişinin bildiği bir hizmeti ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu tedavisi zor birçok hastalığın Avusturya, Almanya, Amerika, İsviçre gibi ülkelerdeki tedavisini karşılıyor. Yurtdışında yapılan tedavilerde herhangi bir katılım payı alınmıyor. Tedavi alınacak sağlık kuruluşunun hizmet bedelinin belirli bir oranını talep etmesi durumunda Kurum konsolosluklar aracılığıyla ödeme yapıyor. Hastanın refakatçisinin gidiş, dönüş yol giderleri de karşılanıyor. Tedavinin uzaması halinde, tıbbi gerekçeler konsolosluklar acılığıyla kuruma gönderiliyor. Yurtdışı tedavi imkânlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar bu haberde...