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SGK ödüyor! Başvuran alıyor, son 15 gün...

15 Aralık 2020 Salı - 15:24 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 16:06

Çalışan ve işverenleri ilgilendiriyor. Son 15 gün. Başvuran yararlanıyor. SGK ödüyor. Günlük 44.15 lira destek sağlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba yasa ile getirilen düzenleme, hem kayıt dışı istihdam edilenler hem de işverenler için önemli bir imkan sağlıyor. Sigortasız çalışanlara başvuru yapmaları halinde 44,15 TL destek veriliyor. Bu destekten faydalanmak isteyen kayıt dışı çalışanların 15 gün içerisinde başvurması gerekiyor. Kayıt dışı çalışanların başvurusu üzerine, işverene her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödeyecekleri primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira verilmesine ilişkin destekten yararlanmak için başvuru süresinde son 15 güne girildi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, düzenlemenin önemli bir fırsat sağladığını belirterek, çalışanlara ve işverenlere bu fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulundu.


Tüm vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışması gerekiyor. SGK'ya bağlı olarak çalıştırılmayan işçiler kayıt dışı olarak kabul ediliyor. Kayıt dışı eleman çalıştırmanın ise cezai yaptırımları bulunuyor. Ülkemizde hemen her sektörde yaşanan kayıt dışı işçi çalıştırma, özellikle tarım, inşaat, hizmet sektöründe ve geçici-mevsimlik işlerde çok fazla görülüyor. Çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmelerde kayıt dışı daha fazla görülüyor. Kayıt dışı çalıştırılan işçilerde asgari ücret ödeme zorunluluğu da bulunmuyor ve çoğu kayıt dışı çalışan kişi asgari ücretin altında maaş alıyor. Ayrıca bu kişilerin prim günleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmediği için emeklilik hakkı da bulunmuyor. 
 
Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere idari para cezası, teşvikten yararlandırılmaması, asgari ücret desteğinin geri alınması, sigortasız çalıştırılan sürelere ait sigorta primlerinin gecikme zammı ve cezası ile birlikte tahsil edilmesi gibi yaptırımlar uygulanıyor. Bu cezaların ödenmemesi için son 15 gün. 
 
TBMM'de yasalaşarak geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan torba kanun  ile kayıt dışı çalışanların haklarına kavuşması için işverene yönelik destekler  içeren geçici maddeler İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenmişti.
 
 
 İşsizlerin yeniden istihdamı ve SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların  istihdam edilebilmesi amacıyla iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan  2020 döneminde sona erenler ile SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların en son  çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları, fiilen çalıştırılmaları halinde de  işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük  44,15 lira destek verilmesine ilişkin düzenlemede başvurular bu ayın başında  başladı. Çalışanların sosyal güvenlik haklarına kavuşabilmesi ve işverenin de söz  konusu desteği alabilmesi için söz konusu başvuru sürecinde son 15 güne girildi.
 
"Sigortasız çalıştırılan döneme ilişkin ceza çıkarılmayacak"
 
ATO Başkanı Baran, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını öncesi işini kaybedenlerin işe dönüşünün teşvik edilmesi ve sigortasız  çalıştırılanların kayıt altına alınmasını hedefleyen düzenlemeye ilişkin  değerlendirmede bulundu.
 
Düzenlemeye göre, sigortasız işçilerin 1 Ocak 2021'e kadar işverenine  yazılı başvurduğu takdirde kayıt altına alınabileceğini belirten Baran, çalışanın  sigortası başlatılmazsa da hakkını mahkemede arayabileceğini söyledi.
 
Baran, "Diğer taraftan başvuruya olumlu cevap verip, işçiyi sigortalı  çalıştırması halinde işverenler, sigorta prim teşvikinden faydalanabilecekler. Bu  kişilerin istihdam edildiği gün başına 44,15 lira prim desteği sağlanacak.  İşverene, bu kişileri sigortasız çalıştırdığı döneme ilişkin idari para cezası  çıkartılmayacak, bu döneme ilişkin işçinin sigorta primlerini ödemeleri  istenmeyecek ve bunlar dava konusu olamayacak." dedi.
 
Kayıt dışı istihdamın önemli sorunlar arasında yer aldığını vurgulayan  Baran, bunun hem işveren hem de çalışanlar açısından sıkıntılı bir durum olduğuna  dikkati çekti.
 
Baran, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler nedeniyle faaliyeti  durdurulan ya da sınırlandırılan işletmelerde, tüm kesimler arasında en çok  mağduriyet yaşayanların kayıt dışı çalışanlar olduğuna işaret ederek,  "Devletimiz, çalışanlara yönelik 'kısa çalışma ödeneği' ve 'nakit ücret'  destekleri sağlarken, kayıt dışı çalışanlar bu desteklerden yararlanamadı." diye  konuştu.
 
 "Kayıtsız çalışanlara ve işverenlere bu fırsattan yararlanmaları  çağrısında bulunuyorum"
 
Baran, ATO olarak, kayıt dışı istihdamın her zaman karşısında  olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
 "Üyemizin kayıt dışı işçi çalıştırmayacağına inanıyoruz. Ahilik  geleneğinden gelen bir kurum olarak 'hak' ihlaline neden olan kayıt dışı işçi  çalıştırmanın, işverenler için de 'haksız rekabete' yol açtığını biliyoruz. Torba  yasa ile getirilen düzenleme, hem kayıt dışı istihdam edilenler hem de işverenler  için önemli bir imkan sağlıyor. Bu fırsat değerlendirilmelidir. Belirlenen  tarihten öncesi için işverene herhangi bir yükümlülük getirmeyen bu düzenleme,  işletme bazında kanuni yükümlülüğü ve vicdani yükü ortadan kaldırırken, ülke  ekonomisinin önemli bir sorununa da çözüm noktasında katkı sağlayacaktır.  Kayıtsız çalışanlara ve işverenlere bu fırsattan yararlanmaları çağrısında  bulunuyorum."
 
  

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