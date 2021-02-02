SGK ödüyor! Ayda 2 bin 840 lira, başvuran alıyor

Yüz binlerce kişinin çalışma hayatına katılması sağlanıyor. Ayda 2 bin 840 lira ödeniyor. Başvurular internet aracılığı ile yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödüyor. O ücretlere de zam yapıldı. Geçen yıl 2 bin 600 liraydı. 2021'de bu rakam 2 bin 840 TL'ye yükseltildi. Bakıcı bulmakta ve masrafını karşılamakta zorlanan çalışan anneye sağlanan destek her geçen yıl artıyor. Çoğu kişi bilmiyor ama devlet, çalışan annelere her ay 2.840 lira bakıcı desteği veriyor. Peki bu katkı nasıl alınır?

Çocuklu çalışan annenin, hem işini takip etmesi hem de çocuklarına bakabilmesi çok zor. Bu nedenle, pek çok çalışan iş kadını çoğu zaman iş hayatından çekilip, çocuklarına kendisi bakmak zorunda kalabiliyor. Çoğu çalışan anne de bakıcıyla bu süreci götürüyor. Ancak doğru bakıcıyı bulmak ya da maddi olarak bu ek masrafı karşılayabilmek aileler için güç olabiliyor. İşte bu noktada devlet yardıma yetişiyor.

İstihdamı korumak için

Hem sigortalı çalışan kadın istihdamını artırmak hem de sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere her ay ‘eğitimli bakıcı’ desteği adı altında ödeme yapıyor. Bu yıl bu ödeme zamlandı. Geçen yıl 300 Euro (2.600 lira) olan eğitimli bakıcı desteği, 1 Ocak’tan itibaren 325 Euro’ya (yaklaşık 2.840 lira) yükseltildi. Özel gereksinimli çocuğu olan annelere her ay verilen destek ise 350 Euro’yu (3.058 lira) geçiyor.

0-2 yaş çocuğu olan

Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK ’nın yürüttüğü ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ için Ankara İstanbul ve İzmir ’de çocuğuyla ikamet eden anneler, e-Devlet şifresi ile ‘sgkegitimlibakici.org’ ve ‘sgk.org.tr’ adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Desteğe, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK ’lı (4A) anneler başvurabiliyor.

Bunlara bakılıyor

Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuz olmalı.

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmelisiniz.

Çocuğunuzla aynı evde ikametiniz bulunmalı.

Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız gerekiyor.

En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında sigortalı ve tam zamanlı çalışıyor olmalısınız.

Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp, çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmalısınız.

SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamalısınız.

Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz gerekiyor. (Posta)