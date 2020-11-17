SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira ve...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), her yıl milyonlarca kişiye ödüyor. Birçok kişi bilmiyor. 7 bin 325 liraya kadar çıkıyor. Ödemelerde sınır 5 yıl. SGK tarafından rapor paraları, emzirme yardımları, cenaze, tıbbi malzeme, ilaç ve ve yolluk gibi birçok başlık altında ödeme yapılıyor. Bunların arasında en fazla payı ise iş göremezlik raporları ile cenaze yardımları alıyor. Bu karşılıksız ödemelerden çoğu kişi haberdar değil ve almayı unutuyorlar...

Devlet tarafından sağlanan ve unutulan destekleri almayan vatandaşlar için geriye dönük ödeme bulunuyor. Bunun için uygulanan yasal sınır 5 yıl. Memur , işçi, emekli milyonlarca kişiye yapılan o ödemeler...

İş göremezlik raporu

İş göremezlik ödeneğinden 3 ay primi yatırılmış tüm vatandaşlar yararlanabiliyor. Ödeme kapsamına; çalıştığı işyerinde kaza geçirenler, meslek hastalığına yakalananlar, geçici rahatsızlık yaşayanlar ile hamile kadınlar giriyor. SGK , bu durumda olanlar için çalışılmayan her güne, rapor parası ödüyor. Buna iş göremezlik ödeneği (istirahat) parası deniyor. Ödeme son 3 aylık brüt kazanca göre hesaplanıyor. En düşük günlük ödeme ayakta tedavide 65.40 lira, yatarak tedavilerde 49.05 lira. Bu parayı Bağkurlu da alıyor. Rapor parası, rapordan 2 gün eksik ödeniyor. Örneğin; 30 gün rapor alan asgari ücretliye 28 gün üzerinden yatarak tedavide 1.373 lira, ayakta tedavide ise 1.831 lira ödeme yapılıyor.

Sağlık için yol gideri

Tedavi için yol ve gündelik ödemesi sigorta lının kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılıyor. Bunun için kişinin tıbbi (organ nakli, kontrolü, kanser tedavisi, meslek hastalıkları, acil gibi haller) ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyor. Başvuru SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor. Ödemede ‘karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak taban ücret tarifesi’ dikkate alınıyor.

Yetime çeyiz desteği

Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. Kız çocukları evlendiklerinde yetim maaşları kesiliyor. Kesilen maaşın 2 yıllık tutarı (24 maaş), kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak peşin ödeniyor. Başvuru SGK il müdürlükleri ya da sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor. Başvuru nikah kıyıldığı tarihten sonra 5 yıl içinde yapılabilir.

Doğum iznine 7.325 Lira

Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Asgari ücretlinin aldığı en düşük ödeme 7.325 lira. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını, doğum izniniz biter bitmez ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edin. Doğum parasının yanında ilk çocukta 300 lira ödeme yapılıyor, başvuruyu unutmayın.

201 lira emzirme parası

SGK, halk arasında ‘süt parası’ olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin bulunması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. Bu ödeme de 1 Ocak itibarıyla 201 liraya çıktı. Ödeme bir kereye mahsus yapılıyor.

Hasta ve engelliye bakana da var ödeme

Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara ve akrabaya evde bakım parası ödüyor. Memur maaşlarındaki artışa bağlı olarak son gelen zamla bu ödeme 1.544 liraya çıktı. Evde bakım parası için Aile Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine başvuruluyor.

Cenaze yardımı için 360 gün sigorta yeter

Vefat eden sigortalı veya emeklinin geride kalanlarına devlet aylık bağlayarak sahip çıkmanın yanı sıra cenazenin kaldırılabilmesine yönelik cenaze yardımı da yapıyor. Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi (Bağkur, SSK) yaptırılması bu ödeme için yeterli. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması gerekmiyor. Ödenek 1 Ocak itibarıyla 801 lira olarak uygulanıyor. Aynı şekilde memurlar için de 801 liralık cenaze ödeneği bulunuyor.

Memurlar için ayrıca en az 2 bin 934 liralık ölüm yardımı veriliyor. Milletvekili iken ölen için 16 bin 651 lira, milletvekilliği bittikten sonra ölen için de 8 bin 326 lira ölüm yardımı var. Ödemede öncelik eş ve çocukların. Eş ve çocuk yoksa, ödemeyi anne-baba ya da kardeş alıyor. Bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmak yeterli.

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