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SGK ödeyecek! Meclis'e sunuldu, 1500 lira...

AA |  02 Nisan 2021 Cuma - 17:50 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 18:25

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Merakla bekleniyordu. Meclis'e sunuldu. Ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından yapılacak. Aylık bin 500 lira ödenecek. Nisan ve mayıs aylarını kapsıyor. Çalışan ve işverenlerin beklediği kanun teklifi Ak Parti milletvekilleri tarafından Meclis'e sunuldu. Ekonomi ile ilgili yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Çok sayıda kişi yaralanacak. Kanun teklifinin öne çıkan maddelerinden biri yiyecek ve içecek sektöründe çalışanları yakından ilgilendiriyor. Kanun teklifine göre Nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara bin 500 liralık ödeme yapılacak. Ayrıca borç yapılandırması da hayata geçirilecek. Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçları yapılandırılacak.


AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan "Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu. 
 
Düzenlemeyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da  değişikliğe gidiliyor. Bu Kanun'a tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına,  muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulüyle  satış imkanı tanınıyor.
 
Menkul mallar, elektronik ortamda veya tahsil dairelerinin satış  mahallinde açık artırma ve peşin parayla satılabilecek. Bozulma, çürüme ve  benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir  değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar ile muhafazası tehlikeli veya  masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili  borsada satılabilecek.
 
Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin yüzde 5'i  nispetinde para teminat olarak alınacak. Alacaklı amme idareleri, menkul malın  türü veya değeriyle satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri  belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkili olacak.
 
Kanun teklifiyle artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı  almaktan vazgeçen kişilerden, yıllık yüzde 5 oranındaki faiz yerine tecil faizi  oranında faiz alınacak. Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde  bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılacak ve en çok  artırana ihale olunacak. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki  ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve fark üzerinden hesaplanacak tecil  faizi oranında faiz veya ikinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihale  yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve birinci ihale  bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm  alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil  edilecek. Ayrıca o mal için idarece yapılan her tür masraf alınarak mal kendisine  terk olunacak. Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl  borçlunun borçlu sıfatı devam edecek.
 
Birinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihalenin yapılamaması veya  birinci artırmada kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi ya da  verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi üzerine ikinci artırma  yapılacak.
 
İkinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan  vazgeçmesi veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi halinde, bu  kimseden ikinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve ikinci ihale bedeli üzerinden  hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca teminattan mahsubu yapıldıktan  sonra bakiyesi tahsil edilecek. Ayrıca o mal için idarece yapılan her nevi  masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunacak. Mal bedeli ihale yapılan  şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam edecek.
 
FARKLILIK BULUNMASI HALİNDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN İLAN ESAS  ALINACAK
 
Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca fiziki ortamın yanı sıra  elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek. Satış komisyonunun oluşumu  alacaklı amme idarelerince belirlenecek. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını  belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.
 
İhale bedelinin tamamını ödemediği için ihalenin feshine sebep olan  kimse, teklif ettiği bedelle bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan, diğer  zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumlu  olacak. Bu tutar, teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince  tahsil edilecek.
 
Bir malı almaktan vazgeçtiği için mesuliyeti bulunan kişilerden alınan  teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı irat  kaydedilecek.
 
Düzenlemeyle söz konusu Kanun'a "Menkul ve gayrimenkul malların  elektronik ortamda satışı" başlıklı madde ekleniyor. Buna göre, menkul ve  gayrimenkul mallar kanun hükümlerine göre elektronik ortamda açık artırmayla  satılabilecek. Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif  verme yoluyla yapılacak. Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için  her halükarda satış ilan edilecek. Satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan  ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması  halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas alınacak. Elektronik ortamda satışa  sunulan mala ilişkin artırma sonucu izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan  edilecek.
 
Artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım  bedelini, teklif verme sürelerini, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu  belirten ilanda yer alacak hususlarla elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin  diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.
 
GÜNLÜK 50 TL ÖDENECEK
 
Teklifle, yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren  işyerlerinde, 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan  çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden  faydalanmayanlara, 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz  izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL ödeme yapılması öngörülüyor. Ayrıca  halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 TL’ye  çıkarılıyor.
 
 Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde  2021 mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen  sigortalılar için 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin belirlenen prime esas  kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin  tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden  mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.
 
İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal  süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi, mahkeme  kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişilerin sigortalı  olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının  tespit edilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara  ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu destekten  yararlanılamayacak.
 
 Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara  ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve  taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu  taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece uygulamadan  yararlandırılacak. Düzenleme kapsamında prim desteğinden yersiz yararlanıldığının  tespiti halinde, yararlanılan prim desteği tutarı işverenden gecikme cezası ve  gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.
 
Teklifle, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu'nda  değişiklik yapılıyor.
 
Buna göre, hükümlü, usul ve esasları Adalet Bakanlığınca belirlenmek  suretiyle, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerle  de mektup alıp gönderebilecek. Hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması  için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki  kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün talebine göre  posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilecek.
 
Kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin  sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla hükümlüye gelen veya hükümlü  tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilecek veya  fiziki olarak saklanacak. Bunlar, amacı dışında kullanılamayacak, kanunda açıkça  belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamayacak, herhangi bir  soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek.
 
Bu hüküm, hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için  avukatına gönderilen mektup, faks ve telgraflara uygulanmayacak.
 
Teklifle, ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin ziyaretçileriyle  yaptığı kapalı görüşlere ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre, önceden  bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin  ziyaretçileriyle yapacakları görüşmeler, kamu düzeninin korunması ile kişi,  toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla  kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek ve elektronik cihazlar da dahil olmak  üzere kaydedilebilecek. Bu kayıtlar, amacı dışında kullanılamayacak ve kanunda  açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamayacak. Bu  kayıtlar herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir  yıl sonunda silinecek.
 
BANKACILIK KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK
 
Teklifle, Bankacılık Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülüyor. Buna  göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet, kiralık kasa ve her  türlü alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir yazılı  talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabi  olacak.
 
Zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet, kiralık  kasa ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak  bildirim ve ilanı müteakiben Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilecek ve  mevduat, katılım fonu ile alacaklar devir tarihinde, kiralık kasa muhteviyatı ve  emanetler ise nakde dönüştürülme tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu'na  gelir kaydedilecek.
 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,, mevduat, katılım fonu ve alacaklar  ile nakde dönüşen kiralık kasa muhteviyatı ve emanetleri, hak sahipleri  tarafından başvurulması halinde, Fona devredilen tutarla sınırlı olarak iade  etmeye yetkili olup faiz, nema ve benzeri başkaca ilave taleplerde  bulunulamayacak.
 
TARIMSAL KREDİ BORÇLARI YAPILANDIRILACAK 
 
Teklifle, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş  göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem,  12 aya çıkarılıyor.
 
İş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180  günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık  halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki  günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecek.
 
  
Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde  yararlanılmayan dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve  indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve  indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.
 
 Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için  yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak.
 
Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve  alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde  verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil  edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezine emaneten devredilecek.
 
 Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilen sermaye piyasası araçlarından  doğan bedelsiz pay iktisabı ve kar payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği  hakları, bunların Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından hak sahiplerine iadesine  kadar donacak.
 
 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar  hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçları, yapılandırılacak.
 
 
 
 
 

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