SGK ödemeleri ertelendi mi? Tam kapanmada SGK prim borçları nasıl ödenecek?

Tam kapanmada SGK prim borçlarını ödeyeceklere muafiyet var mı? sorusu 29 Nisan Perşembe günü başlayacak 'Tam Kapanma' öncesinde merak edilen soruların başında geliyor. İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma Genelgesi'ni yayınladı. Ayrıca Genelgeye ek sık sorulan sorular ile ilgili de açıklama yaptı. Özellikle Son günü 30 Nisan 2021 Cuma günü olan SGK ödemeleri ve SGK prim ödemelerini gerçekleştirecek olanlar için de açıklama yapan İçişleri Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yayınladı. Peki, Tam kapanmada SGK prim borçlarının 2. taksit ödemeleri nasıl yapılacak? SGK prim ödemesi yapacaklar yasaktan muaf mı? İşte SGK ödemeleri ve tam kapanmada SGK prim borçları ödemeleri ile ilgili açıklama...
Son günü 30 Nisan 2021 Cuma günü olan SGK prim borçlarının ödenebilmesi için herhangi bir muafiyet tanınacak mıdır?
* İşverenlerin, esnafın, genel sağlık, isteğe bağlı ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların; 2021 yılı Mart ayına ait sigorta primleri ile yapılandırılan SGK prim borçlarının 2. taksit ödemelerinin son tarihinin 30 Nisan 2021 olması nedeniyle, tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü prim borcunu ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalılar durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.