SGK o parayı geri ödüyor! 4 bin lira, milyonlar için geçerli...

SGK paraların bir kısmını iade ediyor! 4 bin 121 TL ödeniyor. En az yüzde 15'ini alabilirsiniz. Tek tek detaylarıyla açıklandı. Geri almanın yanı sıra eğer 5 yıl içinde bu haktan yararlanmamışsanız geriye dönük talepte de bulunabilirsiniz. Çalışırken yapılması borçlanma maliyetini azaltıyor. Ücret geliri elde edenler doğum ve askerlik borçlanması için ödedikleri primi, gelir vergisine esas kazançlarından indirebiliyorlar. Örneğin 27 bin 475 TL ödeyen kişi 4 bin 121 lirayı geri alıyor. Doğum borçlanmasını bugün ödemek yerine emeklilik tarihine yakın ödemek arasında bir avantaj söz konusu mu? Doğum borçlanması en geç şu zaman yapılmalı gibi yasal bir durum var mıdır? Emekli maaşı bakımından bir fark oluyor mu? Tüm bilgiler...

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) askerlik veya doğum borçlanması yapanlar, ödedikleri paranın en az yüzde 15’ini vergi indirimi yoluyla geri alabilirler. İki yıllık doğum borçlanması yapan bir kişinin sağlayacağı avantaj 4 bin lirayı aşar. SGK ’ya yapılan hizmet borçlanmalarında vergi avantajından yararlanabilmek için ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Ahmet Kıvanç, Habertürk okurlarının sorularını yanıtladı.

DOĞUM BORÇLANMASI EN AVANTAJLI NASIL YAPILIR?

Doğum borçlanmasını bugün ödemek yerine emeklilik tarihine yakın ödemek arasında bir avantaj söz konusu mu? Yıldan yıla artış oranı ne kadardır? Mevduat oranına mı endekslidir? Doğum borçlanması en geç şu zaman yapılmalı gibi yasal bir durum var mıdır? Eksik günlerimi tamamlamak için doğum borçlanması ve isteğe bağlı sigorta primi ödemem gerekiyor. Bu parayı şahıs olarak benim ödememle, aynı meblağı bir firmanın SGK primi olarak ödemesi arasında emekli aylığı bakımından bir fark var mıdır?

ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan doğum ve askerlik borçlanması gibi hizmet borçlanmalarında (Emekli Sandığı iştirakçileri hariç) ödenen primler asgari ücrete endekslidir. Asgari ücret artışının enflasyonun altında kaldığı veya enflasyona yakın olduğu yıllarda borçlanma yapmak avantaj sağlayabilir. Borçlanmalar brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında sigortalının kendisince belirlenen tutarın yüzde 32’si oranında prim ödeyerek yapılır.

1 ÇOCUK İÇİN 27 BİN 475 LİRA ÖDENİYOR

2021 yılı asgari ücret rakamına göre, bir günlük borçlanma primi 38.16 TL ile 286.20 TL arasında olabilir. Asgari ücret üzerinden bir çocuk için 2 yıllık (720 gün) doğum borçlanması yapanların bu yıl 27 bin 475 TL ödemesi gerekir.

Borçlanmanın ne zaman yapılacağına dair bir sınırlama yok. Bugün de yapılabilir, emeklilik yaşını doldurmaya kısa süre kala da yapılabilir. Ancak, borçlanma için SGK’ya başvurulduğunda, tahakkuk eden primin bir ay içinde ödenmesi gerekiyor.

4 BİN 121 LİRA VERGİ İADESİ ALINIYOR

Ücret geliri elde edenler doğum ve askerlik borçlanması için ödedikleri primi, gelir vergisine esas kazançlarından indirebilirler. Örneğin 27 bin 475 TL tutarındaki primin kazançlardan indirilmesiyle, en düşük vergi oranı (yüzde 15) uygulandığında dahi 4 bin 121 TL’si ödenecek vergiden mahsup edilir. Bir nevi 4 bin 121 TL tutarında vergi iadesi alınır.

EMEKLİ MAAŞI BAKIMINDAN ARADA FARK YOK

Emeklilik için eksik günlerin doğum borçlanması veya isteğe bağlı sigorta primiyle tamamlanmasıyla fiilen çalışarak tamamlanması arasında emekli aylığı bakımından bir fark bulunmuyor. Ancak, yukarıda anlattığım vergi indirimi avantajı dolayısıyla borçlanmanın fiilen çalışırken yapılması, borçlanma maliyetini azaltır.

Son beş yıl içinde askerlik veya doğum borçlanması yaptığı halde vergi indiriminden yararlanmamış olanlar, geriye dönük talepte bulunabilirler.