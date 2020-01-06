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SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
Emeklilik hayali kuran memur, işçi milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiriyor. SGK o paraları iade ediyor. Parayı almak için başvuru ücreti yok. Yazarımız İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır sizlerden gelen, soruları yanıtladı. Ne zaman emekli olurum? Emekli maaşı neye göre belirlenir? Askerlik borçlanması, doğum borçlanması...
SORU:Merhaba, 1974 doğumluyum. 1989 de çıraklık okuluna gittim matbaada çalışırken 1989 staj girişim var ama prim olarak ilk 2008 yılı ödendi. 4200 gün prim sayım var 1994 yılında askere gittim 10 ay askerlik borcumu ödedim kaç gün primim eksik? Ödenirse kaç yaşında emekli olurum? Ama çalışamıyorum ödeyemezsem ne şartlarda emekli olurum? Teşekkür ederim bilgi verirseniz.