SGK'nın az bilinen ödemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), evlenen yetime, cenazesi olana, hastalık nedeniyle istirahat edene veya tedavi için oradan oraya koşuşturana farklı isimler altında ödeme yapıyor. Ancak çoğu kişi bu ödemelerin farkında değil. Farkında olan da unutup gidiyor. İşte SGK’nın yaptığı ancak pek bilinmeyen ödemeler...

Halk arasında çeyiz parası olarak bilinen evlenme yardımının düğün telaşıyla unutulan en önemli ödemelerden. SSK Bağkur ve Emekli Sandığı ’ndan emekli olan vatandaşların vefatı halinde bekar kız çocukları yetim aylığı alıyor. Kız çocukları evlenince de 24 maaş kadar çeyiz parası alıyor. Yetim maaşı 1000 liraysa, 24 bin lira ödeniyor. Bunun için evlenirken SGK ’ya dilekçe vermek yetiyor.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMESİ

Raporlu işçilerin istirahatte oldukları her gün için 40 lira iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunuyor. Ama hastalık nedeniyle SGK’ya kimse başvuru yapıp da bu paraları almıyor. Çünkü çoğu kişi bu ödemeden habersiz.

CENAZE PARASINI ALMAZSAN BELEDİYE ALIR!

Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş ölen sigortalının hak sahiplerine (eş, anne-baba veya çocuklarına) cenaze ödeneği veriliyor. Bu para 2018 itibarıyla 595 lira. Posta'nın haberine göre, unutulan ödenek 5 yıl içinde başvuru yapılırsa alınabiliyor. SGK bu ödemeyi 3 yıldır yapıyor. Ölen sigortalının yakınları bu hakkın farkında olmadığından çoğu zaman başka gerçek ve tüzel kişiler ya da belediyeler alıyor.

HASTAYA YOLLUK PARASI

En çok unutulan ödemeler arasında ‘yol parası’ geliyor. Eğer bulunduğunuz ilde, örneğin; İstanbul ’daysanız tedavi için Almanya ’ya gitmeniz gerekiyorsa ve sevkiniz gerçekleştiyse uçak masrafına kadar SGK ödemek zorunda. Gidilen şehir, ülke ve hastaneye göre yolluk ödeneği değişiyor. Ancak hastalık telaşıyla bu paralar unutulup gidiyor.

ANNE YA DA BABAYA 149 LİRA

SGK, anneye, anne sigortalı değilse babaya her doğumda 149 lira ödüyor. bunun için sgk il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.

112 GÜNLÜK İZİN PARASI

Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan sigortalı anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Asgari ücretli bir anneye ödenen para 5050 lira. Bu tutar maaşa göre 37 bin liraya kadar çıkar. Çoğu annenin farkına dahi varmadığı bu ödemenin yatıp yatmadığı turkiye.gov.tr’den kontrol edilebilir.

EMEKLİ OLAMIYORSAN TOPLU PRİM

Bazı sigortalılar emeklilik için gerekli primi tamamlayamıyor. Bu kişiler o ana kadar ödedikleri primleri SGK’dan toplu olarak geri isteyebiliyor. Bunun için SGK’ya dilekçeyle başvurmak gerekiyor. Bu kişilerin yaş şartını tamamlamış ancak primini tamamlayamamış olması şart.