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SGK maaşı kesti parayı geri istedi! Mahkemeden flaş çift baba maaşı kararı

21 Eylül 2021 Salı - 17:53 | Son Güncelleme : 21 09 2021 - 17:58

Dul yetim herkesi çok yakından ilgilendiren karar mahkemeden geldi. Flaş çift maaş kararı. Mahkeme babasından ve kendisini evlat edinen kişiden yetim maaşı alan kadın haklı bulundu. İzmir 16. İş Mahkemesi, 74 yaşındaki kadının açtığı davada, davacının, hem öz babasından hem de kendisini evlat edinen kişiden kalan maaşlardan biri brüt asgari ücreti geçse dahi, iki maaşı da alabileceğine hükmetti.


İzmir'de yaşayan İ.D, 1981 yılında eşini, 1985'te kendisini evlat  edinen babasını, 1986'da da öz babasını kaybetti. Hem öz babasının hem de eşinin  emekli sandığı iştirakçisi olması nedeniyle ilk olarak eşinden sonra da  babasından ölüm aylığı aldı. İ.D, 2004 yılında eşinden aldığı aylıktan feragat ederek, kendisini  evlat edinen babasından yetim aylığı almak için başvurdu. Başvuru kabul edildi.  SGK, 2013 yılında çıkardığı genelge ile İ.D.'nin gelirinin brüt asgari  ücretten yüksek olması nedeniyle, 21 bin 262 lira borç tahakkuk ettirip,  aylıklardan 4'te 1 oranında kesinti yapılmasına karar verdi.
 
Karara İ.D, itiraz etti ancak reddedildi. Bunun üzerine İ.D, avukatı  aracılığıyla SGK'ya karşı İzmir 16. İş Mahkemesinde dava açtı. Dosyayı inceleyen mahkeme, genelge gereğince geçmişe yönelik borç  tahakkuk ettirilmesi ve aylıklardan kesinti yapılmasına yönelik işlemin iptaline  ve yapılan kesintilerin davacıya yasal faiziyle iadesine karar verdi. Mahkeme,  gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:"SGK tarafından yeni yasal düzenleme olmadığı halde hak sahibi kız  çocukları için 2013'te bir genelge yayınlanmıştır. Buna göre, 'ölüm tarihleri  itibariyle 4/1-(b) sigortalılar ile hak sahiplerinin tüm gelirlerden elde ettiği  aylık tutarının brüt asgari ücret tutarının altında olup olmadığı Sosyal Güvenlik  denetmenlerince tespit edilecektir' düzenlemesi yapılmıştır. Ancak 2017'de  genelgeden cayılarak 01.10.1972-03.10.2000 ve 08.08.2001-01.08.2003 dönemlerinde  ölenlerin kız çocuklarına gelir testi yapılmadan, kendi sigortalıkları veya kendi  sigortalıkları sebebiyle gelir ve aylık almamaları halinde, ölüm aylıklarının  bağlanmasını bildirmiş olup, SGK bu son işlemi ile kız çocuklarına bağladıkları  aylıkları yasaya aykırı olarak kestiğini veya bağlamadığını kabul etmiştir."
 
Kararda ilgili kanun maddesince Sosyal Güvenlik Kanunları kapsamında  çalışmayan ve gelir veya aylık almayan kız çocuklarına aylık bağlanmasının mümkün  olduğuna, dul kalan davacının babasından dolayı yetim aylığı alma hakkı olduğu da  kaydedildi. Davacı İ.D'nin avukatı Ersan Karatekin AA muhabirine yaptığı  açıklamada işlemin iptal olmasıyla mutlu olduklarını ve müvekkiline yapılan  kesintilerin ödeneceğini belirtti.
 
"2 babadan da maaş almasına engel yok"
 
 SGK'nın genelgeyi gerekçe sunarak aylığı iptal ettiğini dile getiren  Karatekin, şunları kaydetti:"Maaşlardan biri brüt asgari ücreti geçtiği için SGK kendisini evlat  edinen babasından aldığı maaşı iptal ediyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre hem  öz babasından hem de kendisini evlat edinen babasından maaş almasına bir engel  yok. İşlemin iptali için açtığımız davada mahkeme müvekkilin hem öz babasından  hem de kendisini evlat edinen babasından maaşlardan biri brüt asgari ücreti geçse  bile 2 maaşı da alabileceğine karar verdi. Benzer durumda olan kişiler, evli  olmayan kadınlar hem öz ebeveyninden hem de kendilerini evlat edinen  ebeveynlerinden maaşlardan birisinin brüt asgari ücreti geçip geçmemesi fark  etmeksizin maaş alabilirler. Önemli olan ebeveynlerin sigortalık türleri ve vefat  tarihleri. Ebeveynlerden birisi Emekli-Sandığı iştirakçisi diğeri Bağ-Kur  emeklisi olarak vefat ettiyse ve vefat tarihleri 2008 yılından önce ise ikisinin  üzerinden de maaş bağlanabilir."
 

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