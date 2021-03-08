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SGK'lı, Bağ-Kur'lu, kamu çalışanı olmayana da emeklilik fırsatı
Çalışmadan emekli olmak mümkün. Herkes için geçerli. Birçok kişi konunun detaylarını merak ediyor. Çeşitli sebepler nedeniyle emekli olacak kadar iş hayatında bulunmayanlar da emeklilik imkanına kavuşabiliyor. Özellikle kadınları çok yakından ilgilendiriyor. Birçok kadın çocuk sahibi olduğunda iş hayatını bırakıyor ve gelecek endişesiyle yaşıyor. Hürriyet'ten Noyan Doğan merak edilenleri yazdı. İşte Doğan'ın yazısı...