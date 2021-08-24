SGK'lı, Bağ-Kur'lu, kamu çalışanı... Hepsini kapsıyor, emeklilik fırsatı

Primsiz, vergisiz malulen emeklilik için gerekli koşullar başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik için nasıl bir yol izlemek gerekiyor?

Meslekte çalışma, kazanma gücünün tamamını ya da bir kısmını kaybetme durumunda sürekli gelir kaybına neden olan fizyolojik bir risk olarak tanımlanan malullük durumunda erken emeklilik mümkün. Bunun için bağlı olunan sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğünün ilgili servislerine başvuru yapılabilir.

Malulen emeklilikte sigorta, prim gün sayısı ne kadar?

Eksik olması durumunda borçlanma mümkün mü? Kanser başta olmak üzere ağır hastalıklarda malul aylığı bağlanması için en az 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme koşulu bulunuyor. SGK 'ya başvurulan tarihte en az 5 yıl prim ödemiş olmayanların sevk işlemi yapılmıyor. Prim gün sayısını borçlanma ile tamamlayanlar da aylık alabilir.