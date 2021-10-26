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SGK'lı, Bağ-Kur’lu, kamu çalışanı... Hepsi için geçerli! Emekli maaşı...
Emekli maaşları ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. SGK'lı, Bağ-Kur’lu, kamu çalışanı herkes için geçerli. Emekli olmayı planlayan pek çok kişi, 'Emekli olunca ne kadar aylık alırım?' sorusunun yanıtını arıyor. Emekli aylığında çalışırken ödenen prim miktarı etkili. Ayrıca mevzuatta yapılan değişiklik nedeni ile bazı tarihler emekli maaşı üzerinde belirleyici oluyor.