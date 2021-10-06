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SGK'lı, Bağ-Kur'lu, kamu çalışanı, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret...
SGK'lı, Bağ-Kur'lu, dul ve yetim milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Emekli olmaya hak kazananlar kıdem tazminatı alabilir mi? SSK'dan emekli olanlar yetim aylığı alabilir mi? Kısa çalışma yıllık izin kullanımını etkiler mi? Emeklilik dilekçesi vermek için yılbaşını beklemek avantaj sağlar mı?