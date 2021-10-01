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SGK'lı, Bağ-Kur'lu, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! En düşüğü 5.750 TL...
İşçi, işveren, dul ve yetimi aylığı alan herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Uzun süre aynı işyerinde zam almadan çalışan bir kişi tazminatını alarak istifa edebilir mi? SGK primi düşük ödenen ve asgari ücret alıyor gibi gösterilen çalışanlar haklarını nasıl alabilir? Dul ve yetim aylığı alanların hangi durumlarda maaşı kesilebilir? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Bir iş görüşmesine gittim, ücreti ve sosyal hakları çok iyi seviyede. Ancak işverenin 5 yıl boyunca hamile kalmayacaksın taahhüdü var. Oldu da 4. Yılda ben hamile kaldım, bir yaptırım uygulayabilirler mi?
Merhaba, işverenin bu yönde bir taahhüt ya da söz alması kanunen uygun değildir. Bu anayasal bir suç bile sayılabilir. Gönül rahatlığı ile işe başlayabilir, böyle bir taahhüdü yok sayabilirsiniz. Kağıt imzalamanızı istiyorlarsa da imzalayabilirsiniz, onun da kanun hükmünde geçerliliği olmayacaktır.