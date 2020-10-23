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SGK, KYK, vergi, trafik cezaları, köprü geçiş ücretleri, KDV, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi yapılandırması Meclis'e sunuldu...

SGK, KYK, vergi, trafik cezaları, köprü geçiş ücretleri, KDV, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi yapılandırması Meclis'e sunuldu...