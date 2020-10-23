23 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.188 -0.88 EURO 9,4430 0.55
USD 7,9680 0.38 ALTIN 488,300 0.48
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Siyaset Haberleri »
  • SGK, KYK, vergi, trafik cezaları, köprü geçiş ücretleri, KDV, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi yapılandırması Meclis'e sunuldu...

SGK, KYK, vergi, trafik cezaları, köprü geçiş ücretleri, KDV, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi yapılandırması Meclis'e sunuldu...

23 Ekim 2020 Cuma - 14:36 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 15:14

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili kanun teklifini açıkladı. SGK, KYK, vergi, trafik cezaları, köprü geçiş ücretleri, KDV, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi borçları yapılandırılıyor. Yıl sonuna kadar müracaat şartı getiriliyor. Maksimum 18 ay taksit olacak. peşin ödeme yapılınca gecikme cezalarının yüzde 90'ı silinecek...


AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi yapılandırmasının 18 taksit halinde gerçekleştirileceğini söyledi.
 
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş "Çok geniş bir yapılandırma teklifini komisyona vermiş olduk. Yapılandırılan borçlarda ilk ödeme Şubat 2021'de yapılacak. 18 ay taksit halinde yapılandırma gerçekleştirilecek" dedi.
 
YÜZDE 90'U SİLİNECEK
"İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ını silinmiş olacak. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları. Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamları idari para cezaları da yapılandırma kapsamında. Maksimum 18 eşit taksit var bunda da. Aynı şekilde sosyal güvenlik primleri gecikme cezaları da yapılandırma kapsamında. Yine yıl sonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız. Yapılandırma ve vergi barışı var. Yapılandırmada çok farklı kurumlar var, yaklaşık 500 milyar tl gibi bir rakam burada telafuz edebiliriz."

ETİKETLER

TBMM borç yapılandırma SGK KYK emlak vergisi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.