SGK hizmet dökümü, prim ve sigorta bilgilerinin bulunduğu belgedir. Hizmet dökümü ile sigortalı gün sayısı, sigortanın hangi günlerde ödendiği bilgilerine ulaşılabilir. SGK hizmet dökümü nasıl alınır? Hizmet dökümü ile hangi bilgilere görülebilir?

SGK hizmet dökümü, e-Devlet üzerinden alınır. Uygulamaya giriş, turkiye.gov.tr internet sitesinden yapılır. e-Devlet, farklı kurumlara ait 2500’e yakın hizmeti içerisinden barındırır. Uygulama ile SGK hizmet dökümü, öğrenci belgesi, askerlik belgesi, araç plakasına yazılan ceza, soy bilgisi, hava tahmini , tapu bilgileri sorgulanabilir. Doğalgaz , su ve elektrik abonelikleri için taşıma işlemleri yapılabilir. E-Devlet üzerindeki hizmetler için işlem yapılabilmesi için kullanıcı girişinin yapılması yeterlidir.

Yukarıda verilen link bilgilendirme amaçlıdır.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

SGK hizmet dökümü, turkiye.gov.tr internet sitesinden e-Devlet uygulamasına giriş yapılarak alınır. Kullanıcılar giriş için e-Devlet şifresi dışında; T.C. kimlik kartı, mobil imza, e-İmza ve internet bankacılığı seçeneklerini kullanabilir. e-Devlet şifresi olmayanlar, PTT şubelerinden yeni bir şifre alabilirler. Şifre, kapalı zarfın içinde 2 Türk Lirası ücret karşılığında kullanıcılara verilir. Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısı açılır. ‘’Sosyal Güvenlik Kurumu’’ menüsünden 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü bağlantılarıyla SGK Hizmet dökümü sorgulaması yapılabilir. Bunun dışında, ana sayfada bulunan arama kutucuğuna ‘’SGK hizmet dökümü ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’’ yazılarak da işlem yapılabilir.

e-Devlet’te en fazla yapılan işlem, SGK hizmet dökümü sorgulamadır. Uygulama üzerinden banka ve adres değişiklikleri de yapılabilir. Borç durumu ve emekli aylığı bilgisi öğrenilebilir. Bu bilgiler dışında; optik ve cam çerçeve bilgileri, muayene katılım payı, ilaç kullanım süresi gibi bilgiler de sorgulanarak öğrenilebilir.

SGK HİZMET DÖKÜMÜNDE HANGİ BİLGİLER BULUNUR?

SGK hizmet dökümü, sigorta lı kişilerin bağlı bulunan yere göre 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü olarak ayrılır. Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı olanlar 4A hizmet dökümü, Bağ-Kur’a bağlı olanlar 4B hizmet dökümü ve Emekli Sandığı ’na bağlı olanlar da 4C hizmet dökümü belgesi alabilirler.

SGK hizmet dökümünde yer alan bilgiler;

- Sigortalıya ait temel bilgiler

- Sigortalının çalıştığı gün sayısı

- Primlerin ödeme tarihleri

- İlk defa girilen işin giriş, çıkış tarihleri

- Hangi aylarda sigortanın ödendiği bilgisi

- Çalışılan şirketin bilgileri